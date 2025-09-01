KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem

Union heeft zijn zinnen gezet op een vervanger voor Charles Vanhoutte, die op weg lijkt naar een transfer naar OGC Nice. Het oog is daarbij gevallen op Rob Schoofs van KV Mechelen. De landskampioen ziet in hem de ideale pion om de balans op het middenveld te bewaren.

Voor KV Mechelen zou het vertrek van hun draaischijf een zware sportieve aderlating zijn. Schoofs is al jaren de motor van het elftal en één van de leiders in de kleedkamer. Toch beseft de club dat een transfer financieel interessant kan zijn, zeker met de bedragen die Union deze zomer al uitgaf en binnenhaalde.

Schoofs, die Union-coach Sébastien Pocognoli en het sportieve management goed kent uit zijn periode bij STVV, staat niet onwelwillend tegenover een overstap. De kans om Champions League-voetbal te spelen op zijn 31e ziet hij als een unieke kans in zijn carrière.

Onverwachte kans voor Schoofs

Union probeerde in het verleden al meerdere keren om Schoofs naar Brussel te halen, maar telkens zonder succes. Deze keer lijken de kaarten gunstiger te liggen, al blijft het prijskaartje een belangrijke factor. KV Mechelen zal niet zomaar toehappen zonder stevige vergoeding.

Bij Union leeft het besef dat ze snel moeten schakelen. Met de Champions League in aantocht wil de club de kern op orde hebben, zodat er geen gaten vallen in het hart van het elftal.

De komende uren worden cruciaal. Als beide clubs tot een akkoord komen, kan Rob Schoofs zich opmaken voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière – één waarin hij plots het grootste Europese podium mag betreden.