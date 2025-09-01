Publiek scandeerde zijn naam: heeft KRC Genk vervanger voor Oh al beet?

Genk won met 3-2 van Zulte Waregem, maar het duel werd extra bijzonder door het basisdebuut van Robin Mirisola. De jonge spits scoorde meteen zijn eerste doelpunt voor de club.

KRC Genk won zondagavond met 3-2 van Zulte Waregem na een spectaculaire wedstrijd. Voor Robin Mirisola was het een extra speciaal duel. De 18-jarige spits werd door een noodgeval in de basis gedropt.

Hyeon-Gyu Oh lijkt namelijk op weg te zijn naar de uitgang. "Daags voor de match kreeg ik van de coach mee dat er een kans was dat ik zou spelen. En nu, een uur of drie voor de wedstrijd, zei hij dat ik zou starten. Ik had wel wat gezonde zenuwen", vertelde Mirisola na afloop.



Een geweldig debuut voor Robin Mirisola

"Het was echt een top debuut", gaat hij verder bij ons. De aanvaller scoorde bij zijn basisdebuut meteen ook zijn eerste doelpunt voor de club. "Het was zo’n mooi moment. Ik kom al van kleins af aan kijken naar de wedstrijden hier, en nu hoor ik de fans mijn eigen naam roepen. Dat doet iets met mij, ook mijn ouders in het stadion zien."

Er werd ook een duwfout op hem gemaakt in het strafschopgebied van Zulte Waregem, al vond de scheidsrechter het geen fout. "Het was volledig op mij gericht, hij keek niet eens naar de bal. Ik heb het tegen de scheids gezegd, maar die had er niets in gezien. Ik begrijp het zelf niet goed."

Racing Genk zal vanwege het aanstaande vertrek van Oh nog wel een spits bij halen. Dat heeft sowieso invloed op de toekomst van Mirisola. "We gaan zien hoe het loopt. De coach heeft nu wel gezien wat ik in mijn mars heb. Ik hoop dat ik nog minuten krijg, ik ga gewoon blijven werken", besluit hij.