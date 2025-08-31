'Kassa kassa voor KRC Genk: vertrek van Oh verbreekt transferrecord van Tolu'

Racing Genk staat op het punt een nieuw hoofdstuk te schrijven in zijn transfergeschiedenis. De Zuid-Koreaanse spits Hyeon-gyu Oh lijkt de club een recordbedrag op te leveren, waarmee het recente vertrek van Tolu Arokodare wordt overtroffen.

Racing Genk heeft in korte tijd twee lucratieve transferdeals gerealiseerd. Na de verkoop van Tolu Arokodare aan Wolverhampton Wanderers voor 27 miljoen euro, ligt er nu een bod van 28 miljoen euro op tafel voor Hyeon-gyu Oh.

Dat meldt Het Laatste Nieuws. De Duitse club VfB Stuttgart toont zich vastberaden om de spits binnen te halen, mede dankzij de financiële ruimte die ontstond na het vertrek van Nick Woltemade naar Newcastle United.



Lees ook... LIVE: Grote verrassing in de basis bij KRC Genk, Jelle Vossen plots niet in selectie!

Einde mercato

De timing van de aanbieding is cruciaal. De Duitse transfermarkt sluit binnen 24 uur, waardoor Genk snel moet schakelen. De club lijkt bereid mee te werken, mits er een geschikte vervanger wordt aangetrokken. Volgens interne bronnen is die zoektocht vergevorderd.

Oh werd in de zomer van 2024 overgenomen van Celtic voor een bedrag van 2,7 miljoen euro. In zijn eerste seizoen fungeerde hij voornamelijk als invaller achter Arokodare, maar dit jaar kreeg hij de rol van basisspits toebedeeld.

Met 14 doelpunten en 4 assists in 47 wedstrijden heeft hij zijn waarde bewezen. De interesse van Feyenoord werd eerder afgewezen, maar het bod van Stuttgart is van een andere orde.

Vervanger

Genk heeft reeds geanticipeerd op een mogelijk vertrek van Oh. De komst van Aaron Bibout biedt extra opties in de aanvalslinie, terwijl Robin Mirisola het vertrouwen van de technische staf geniet. Mirisola start normaal tegen Zulte Waregem.