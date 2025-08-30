Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

Van Tolu Arokodare was er geen spoor op het blad bij de thuiswedstrijd van RC Genk tegen het Poolse Lech Poznan in de play-offs van de Europa League. Hij zal eerstdaags een contract tekenen bij Wolverhampton en daar gaat ook Genk een serieuze slag mee slaan.

Het is pas recent dat Wolverhampton Wanderers polste voor Tolu bij Genk, maar de Engelse club leek wel meteen bereid om toe te slaan. De deal zou uiteraard voor 1 september moeten rondkomen, dus de tijd dringt sowieso.

Wolverhampton slaat toe voor Genk-spits Tolu

De 24-jarige spits ligt nog onder contract tot 2027 bij Genk. Het was afwachten of er voor hem een transferbedrag op tafel komt dat de 25 miljoen euro die Genk destijds ving voor Sander Berge kan benaderen of overtreffen.

Als we Het Belang van Limburg mogen geloven, dan gaat het record er simpelweg aan. The Wolves gingen akkoord om 26 miljoen euro te betalen en dat zou via bonussen nog wat kunnen oplopen.

26 miljoen of meer voor Tolu Arokodare

Bijvoorbeeld als Tolu genoeg wedstrijden speelt in de Premier League - dan komt er nog een miljoen bij vanuit Engeland voor Genk. De Limburgers wisten ook tien procent op de doorverkoop te bedingen.

Op die manier lijkt de transfer stilaan echt in kannen en kruiken. Mogelijk krijgen we dit weekend al een officieel bericht uit Engeland over de deal.