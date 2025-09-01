Stijn Vreven spreekt klare taal na nieuwe nederlaag van KSC Lokeren

KSC Lokeren blijft in de hoek waar de klappen vallen. Na vier opeenvolgende nederlagen in de Challenger Pro League groeit de onrust binnen en buiten de club. Coach Stijn Vreven reageerde na het verlies tegen Lommel met een duidelijke analyse en een oproep tot realisme en vechtlust.

Op het veld van Lommel begon Lokeren overtuigend. De openingsfase werd gedomineerd door de bezoekers, met een doelpunt van Radja Nainggolan als beloning voor het aanvallende spel.

Ook Boujouh, Boonen en Palacios kregen kansen om de voorsprong uit te bouwen, maar doelman Pieklak hield Lommel recht met enkele cruciale tussenkomsten. Toch kantelde de wedstrijd vlak voor rust.

Rode kaart

Een tegendoelpunt in blessuretijd gaf de thuisploeg hernieuwde energie. Vreven gaf aan dat Lokeren tot dat moment de bovenliggende partij was, maar dat de gelijkmaker het momentum volledig deed omslaan.

De tweede helft begon met een directe uitsluiting van Indy Boonen, een beslissing die volgens Vreven de wedstrijd definitief beïnvloedde.

“Ik ben na de wedstrijd bij de ref geweest nadat ik de beelden had gezien. Tja, als dit een rode kaart is…”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Maar met een man minder en met helaas alweer enkele individuele fouten nadien luidde het wel onze ondergang in.”

Geen gelatenheid

Vreven benadrukte dat zijn ploeg in de tweede helft nog kansen creëerde, maar dat het rendement opnieuw ontbrak. In de kleedkamer was volgens Vreven geen sprake van gelatenheid. Hij sprak van een strijdvaardige groep die ondanks de tegenvallende resultaten blijft geloven in beterschap.