Transferbom in Luik? Ligue 1-club wil eerste doelman Epolo wegkapen bij Standard

Toulouse toont verregaande interesse in Standard-doelman Matthieu Epolo. De 20-jarige Belg blijft voorlopig thuis en reist niet mee met de U21 wegens de lopende onderhandelingen.

Standard zou deze zomer nog een belangrijke speler kunnen zien vertrekken. Omdat het de laatste dag is van de transferperiode bij de grote competities, staat er nog wat te gebeuren.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Toulouse namelijk zijn oog laten vallen op Matthieu Epolo. Maar het gaat verder dan dat: de Franse club wil hem er al echt graag bij.



Gesprekken op clubniveau zijn aan de gang: het gaat om vergevorderde onderhandelingen. Hoe de speler zelf in het verhaal staat is voorlopig nog onduidelijk.

Epolo gaat omwille van een eventuele transfer ook (nog?) niet mee met de Belgische U21. Het valt af te wachten of Standard zijn eerste doelman nog laat gaan zo laat in de mercato.

De 20-jarige keeper deed eerst ervaring op bij SL16, voor hij bij de hoofdmacht terechtkwam. In totaal speelde hij nu al 39 wedstrijden bij de A-ploeg van de Rouches.