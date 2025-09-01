Vincent Euvrard maakt meteen verontrustende vaststelling bij Standard: "Rednic is niet de enige verantwoordelijke"

Na zijn eerste wedstrijd op de bank bij Standard heeft Vincent Euvrard een eerste evaluatie opgemaakt, en die is niet rooskleurig: de statistieken van de Rouches aan het begin van dit seizoen zijn ronduit rampzalig.

Voor de eerste keer onder leiding van Vincent Euvrard, heeft Standard een zeer teleurstellende prestatie geleverd op het veld van Leuven, afgelopen zondag. De Rouches lieten vrijwel niets zien in de aanval en werden verslagen na een eigen doelpunt van Daan Dierckx. Tijdens de persconferentie deelde de nieuwe T1 van Luik zijn analyse van de wedstrijd, voordat hij zijn eerste indruk deelde sinds zijn komst aan de Maas.

"Als we naar de statistieken van het begin van het seizoen kijken, zien we dat Standard het team is dat de meeste kansen weggeeft aan de tegenstander: gemiddeld 1,7 verwachte doelpunten per wedstrijd. Dat is veel: Standard is het slechtste team in de competitie op dat gebied. Aanvallend staat de club op de 11e plaats in de xG, en in de balans tussen gecreëerde en toegegeven xG staat Standard ook onderaan de competitie."



"Dit zijn geen statistieken om trots op te zijn en we moeten het juiste evenwicht vinden om meer te creëren en minder weg te geven. Vandaag creëren we niet veel. Slechts twee teams hebben minder gescoord dan Standard. De problemen zijn zowel aanvallend als verdedigend en de spelers, na drie opeenvolgende nederlagen, kunnen beginnen te twijfelen aan zichzelf."

Dit Standard-team is verre van een top 6 team

Vincent Euvrard heeft dus veel werk voor de boeg, en de wedstrijd gisteren in Den Dreef bevestigde dat alleen maar. Hij benadrukte ook dat, gezien de situatie, Mircea Rednic zeker niet de enige verantwoordelijke was.

"We hebben veel werk te doen. We hebben geprobeerd dit in drie dagen en één wedstrijd te verbeteren, maar dat is als een druppel in de Maas. We moeten de spelers individueel, als collectief en in de structuur verbeteren."

"De spelers moeten meer tonen en hun verantwoordelijkheden nemen. Mircea Rednic was niet de enige verantwoordelijke en dat heb ik de spelers verteld. Het is een globaal probleem. Wat betreft standaardsituaties, staan we offensief op de 15e en defensief op de laatste plaats."

Op dit moment lijkt Standard dus ver verwijderd van de top 6 waar de club voor gaat. Vincent Euvrard is realistisch en weet dat het huidige Standard meer op een subtopclub lijkt, ver verwijderd van een kandidaat voor de Champions Play-Offs.

"We moeten niet in die discussie duiken. We moeten hard werken, inspanningen leveren en discipline tonen om onszelf te verbeteren en beter voetbal te spelen. Ik hou van uitdagingen en het stellen van hoge doelen. Als je een club als Standard bent, is een top 8 positie normaal. Als je kijkt naar de marktwaarde van de kern, staat Standard op de zevende, achtste of negende plaats en moeten we strijden met clubs als Westerlo en Charleroi, die in dezelfde regio zitten."

"De top 6 is misschien niet ver weg, maar met al die genoemde statistieken, is het niet iets waar we over moeten praten. We moeten Standard op zijn plaats zetten, wat natuurlijk in de top 8 is. Het is aan ons om de kern op te bouwen en te verbeteren tot we concurrentieel zijn in de top 6", besloot hij.