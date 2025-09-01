Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke

Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht zit in crisis. Na de pijnlijke uitschakeling in Europa en de nederlaag tegen Union kondigde voorzitter Wouter Vandenhaute aan zijn mandaat ter beschikking van de Raad van Bestuur te stellen.

Het gaat niet goed bij Anderlecht. Paars-wit leed zondag een pijnlijke 2-0 nederlaag op het veld van Union SG. Dit slechts enkele dagen na de nog pijnlijkere Europese uitschakeling. De fans waren woedend na afloop van de Brusselse derby.

Al langere tijd eisen supporters het ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute. Maandag kondigde hij aan zijn mandaat ter beschikking van de Raad van Bestuur te stellen. Zo legt hij de uiteindelijke beslissing over een eventueel vertrek in handen van het bestuur.

Lees ook... Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

In een mail aan de leden haalde hij ook uit naar Marc Coucke. Zijn volledige bericht leest u hier:

Beste bestuurder,

Met pijn in het hart wil ik u laten weten dat ik op de Raad van Bestuur van komende vrijdag mijn mandaat als voorzitter van RSC Anderlecht ter beschikking stel.

Na de uitschakeling in Athene en de nederlaag op Union is dit de enige logische keuze, vooral omdat zelfs bij goede resultaten het klimaat rond mijn persoon onhoudbaar is geworden.

In moeilijke, soms onmogelijke omstandigheden heb ik me vijf jaar met hart en ziel ingezet voor de club van mijn hart. Mijn energie om RSCA weer naar de top van het Belgische voetbal te brengen is lang niet op.

Het was een hobbelparcours tot nu toe en de resultaten in de voorbije vijf jaar – twee derde plaatsen, twee vierde plaatsen, een kwartfinale van de Conference League en twee bekerfinales – zijn niet genoeg voor een club die in het verleden één keer op twee kampioen speelde.

Maar intussen hebben we intern grote stappen gezet, en ik ben ervan overtuigd dat RSCA veel dichter bij nieuw succes staat dan iedereen denkt.

Jammer genoeg ben ik er in de voorbije jaren niet in geslaagd om de rangen te sluiten, vooral omdat ik er de hoofdaandeelhouder niet kon van overtuigen dat de club in de juiste richting evolueert en het succes zal volgen.

In de voorbije maanden heb ik moeten vaststellen dat die verwijdering van kwaad naar erger is gegaan, en toen gisteren een uur voor de match tegen Union de hoofdaandeelhouder zich rechtstreeks tot de fans richtte buiten het medeweten van de club om, besefte ik dat zelf mijn mandaat ter beschikking stellen de enige overgebleven optie is.

Anderlecht staat veel verder dan de perceptie die nu rond de club heerst. Anderlecht wordt opnieuw gerespecteerd in de hoogste kringen van het Belgische voetbal, Anderlecht heeft een sterk management en heeft alle troeven om dit seizoen sportief te verrassen.

Maar dat gaat alleen maar lukken als eerst intern de rangen worden gesloten, en daar is de club sinds het vertrek van de familie Vanden Stock nooit meer in geslaagd.

Als de enige manier om dat te bereiken het ontslag van de voorzitter is, ben ik daar graag toe bereid. Want niemand staat boven deze schitterende club, en ik al zeker niet.

Ik blijf supporter in hart en nieren.
Paars-witte groeten,

Wouter

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG

Meer nieuws

Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

11:12
9
Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Anderlecht heeft knoop al doorgehakt Analyse

Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Anderlecht heeft knoop al doorgehakt

10:00
6
🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht

🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht

08:10
18
Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht

Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht

10:18
7
Supporters Anderlecht blokkeerden poorten Neerpede: politie stond klaar om in te grijpen

Supporters Anderlecht blokkeerden poorten Neerpede: politie stond klaar om in te grijpen

07:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Ordonez - Dessers - Schoofs - Rits - Leoni - Openda - Sambi Lokonga

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Ordonez - Dessers - Schoofs - Rits - Leoni - Openda - Sambi Lokonga

12:00
Fans Anderlecht dreigen met verdere acties, spelers nog achter Hasi: "Hij stuurt ons met passie het veld op" Reactie

Fans Anderlecht dreigen met verdere acties, spelers nog achter Hasi: "Hij stuurt ons met passie het veld op"

06:00
2
Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen

Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen

12:00
Besnik Hasi reageert ook op protesterende supporters en op mogelijke uitgaande transfers Reactie

Besnik Hasi reageert ook op protesterende supporters en op mogelijke uitgaande transfers

22:15
22
Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef"

Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef"

08:40
13
Pocognoli bevestigt na zege tegen Anderlecht: nog twee vertrekkers bij Union SG

Pocognoli bevestigt na zege tegen Anderlecht: nog twee vertrekkers bij Union SG

21:40
8
Enorme positiviteit bij Anderlecht-speler na dramatische augustusmaand, hij heeft ook boodschap voor woedende fans Reactie

Enorme positiviteit bij Anderlecht-speler na dramatische augustusmaand, hij heeft ook boodschap voor woedende fans

21:10
7
Penalty na 3 minuten beslist Union-Anderlecht: paars-wit eindigt met negen, woedende supporters eisen ontslag

Penalty na 3 minuten beslist Union-Anderlecht: paars-wit eindigt met negen, woedende supporters eisen ontslag

20:25
Publiek scandeerde zijn naam: heeft KRC Genk vervanger voor Oh al beet?

Publiek scandeerde zijn naam: heeft KRC Genk vervanger voor Oh al beet?

10:15
2
En opeens is hij weg bij Rangers: Cyriel Dessers heeft akkoord gevonden met Griekse topclub

En opeens is hij weg bij Rangers: Cyriel Dessers heeft akkoord gevonden met Griekse topclub

11:00
'Oplossing in de maak voor overbodige speler, al lijdt KAA Gent wellicht stevig verlies'

'Oplossing in de maak voor overbodige speler, al lijdt KAA Gent wellicht stevig verlies'

10:30
2
Anderlecht-fans sturen mail en serieuze waarschuwing naar Wouter Vandenhaute en Geert Duyck: "Steeds moeilijker"

Anderlecht-fans sturen mail en serieuze waarschuwing naar Wouter Vandenhaute en Geert Duyck: "Steeds moeilijker"

19:07
Done deal: voormalig Anderlecht topjeugdproduct wil carrière herlanceren in Bundesliga

Done deal: voormalig Anderlecht topjeugdproduct wil carrière herlanceren in Bundesliga

09:00
KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem

KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem

07:00
5
Done deal: Rode Duivel Loïs Openda heeft zijn droomtransfer beet

Done deal: Rode Duivel Loïs Openda heeft zijn droomtransfer beet

09:30
5
KRC Genk heeft vervanger van Oh - die voor hallucinant bedrag vertrekt - al beet

KRC Genk heeft vervanger van Oh - die voor hallucinant bedrag vertrekt - al beet

08:20
1
Antwerp gaat zich dan toch nog versterken en richt pijlen op PSV-speler

Antwerp gaat zich dan toch nog versterken en richt pijlen op PSV-speler

07:40
3
Done deal: Rode Duivel heeft fantastische transfer beet: topclub telt maar liefst 30 miljoen euro neer

Done deal: Rode Duivel heeft fantastische transfer beet: topclub telt maar liefst 30 miljoen euro neer

08:00
Genk dreigt Tolu én Oh te verliezen: dit heeft coach Fink te zeggen

Genk dreigt Tolu én Oh te verliezen: dit heeft coach Fink te zeggen

23:48
Roteren of niet roteren met doelmannen? Nicky Hayen moet alweer op dezelfde vraag antwoorden Analyse

Roteren of niet roteren met doelmannen? Nicky Hayen moet alweer op dezelfde vraag antwoorden

05:30
Stijn Vreven spreekt klare taal na nieuwe nederlaag van KSC Lokeren

Stijn Vreven spreekt klare taal na nieuwe nederlaag van KSC Lokeren

06:30
2
"Morgen extra duiding na dramatische maand augustus": Coucke komt met info nadat fans ontslag van Vandenhaute vragen

"Morgen extra duiding na dramatische maand augustus": Coucke komt met info nadat fans ontslag van Vandenhaute vragen

19:20
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Lukebakio - Castro-Montes - Oh - Mazzu - Openda - Lammens - Hoefkens

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Lukebakio - Castro-Montes - Oh - Mazzu - Openda - Lammens - Hoefkens

22:30
Genk-coach Fink is blij, maar eerlijk: "Dat moeten we beter doen" Reactie

Genk-coach Fink is blij, maar eerlijk: "Dat moeten we beter doen"

22:21
📷 'Na constructieve gesprekken: deal van Balikwisha gaat niet door'

📷 'Na constructieve gesprekken: deal van Balikwisha gaat niet door'

23:00
4
'Vertrekt Lukebakio nog bij Sevilla? Twee ploegen willen de vraagprijs op tafel leggen'

'Vertrekt Lukebakio nog bij Sevilla? Twee ploegen willen de vraagprijs op tafel leggen'

22:30
'Vandaag in de selectie, morgen bij nieuwe ploeg verwacht: Union SG speelt Castro-Montes kwijt'

'Vandaag in de selectie, morgen bij nieuwe ploeg verwacht: Union SG speelt Castro-Montes kwijt'

20:00
5 goals en rode kaart: El Ouahdi redt Genk in boeiende match tegen Zulte Waregem

5 goals en rode kaart: El Ouahdi redt Genk in boeiende match tegen Zulte Waregem

21:12
📷 'Sporting Charleroi gaat shoppen in de Serie A en haalt ex-speler uit JPL terug naar België'

📷 'Sporting Charleroi gaat shoppen in de Serie A en haalt ex-speler uit JPL terug naar België'

22:00
📷 'Na miljoenentransfer bij Essevee: dit is de nieuwe bestemming voor Diop'

📷 'Na miljoenentransfer bij Essevee: dit is de nieuwe bestemming voor Diop'

21:20
Vincent Euvrard reageert met klare taal na nederlaag met Standard tegen OH Leuven

Vincent Euvrard reageert met klare taal na nederlaag met Standard tegen OH Leuven

20:15
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

TRIKKE TRIKKE over Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke TRIKKE TRIKKE over Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Ook dit ligt vandaag op tafel bij Anderlecht Obiku Obiku over Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht Borak Borak over Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur Suske 1988 Suske 1988 over Beerschot wint van Lierse, maar trainer Mo Messoudi blijft kritisch Arthur Shelby Arthur Shelby over KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem Supremepony Supremepony over 🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'Oplossing in de maak voor overbodige speler, al lijdt KAA Gent wellicht stevig verlies' Mr bacardi Mr bacardi over 'Na verregaande onderhandelingen: hierdoor gaat transfer van Charles Vanhoutte naar Nice niet door' Wesl Wesl over Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved