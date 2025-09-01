Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke

Anderlecht zit in crisis. Na de pijnlijke uitschakeling in Europa en de nederlaag tegen Union kondigde voorzitter Wouter Vandenhaute aan zijn mandaat ter beschikking van de Raad van Bestuur te stellen.

Het gaat niet goed bij Anderlecht. Paars-wit leed zondag een pijnlijke 2-0 nederlaag op het veld van Union SG. Dit slechts enkele dagen na de nog pijnlijkere Europese uitschakeling. De fans waren woedend na afloop van de Brusselse derby.

Al langere tijd eisen supporters het ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute. Maandag kondigde hij aan zijn mandaat ter beschikking van de Raad van Bestuur te stellen. Zo legt hij de uiteindelijke beslissing over een eventueel vertrek in handen van het bestuur.



Lees ook... Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

In een mail aan de leden haalde hij ook uit naar Marc Coucke. Zijn volledige bericht leest u hier:

Beste bestuurder,

Met pijn in het hart wil ik u laten weten dat ik op de Raad van Bestuur van komende vrijdag mijn mandaat als voorzitter van RSC Anderlecht ter beschikking stel.

Na de uitschakeling in Athene en de nederlaag op Union is dit de enige logische keuze, vooral omdat zelfs bij goede resultaten het klimaat rond mijn persoon onhoudbaar is geworden.

In moeilijke, soms onmogelijke omstandigheden heb ik me vijf jaar met hart en ziel ingezet voor de club van mijn hart. Mijn energie om RSCA weer naar de top van het Belgische voetbal te brengen is lang niet op.

Het was een hobbelparcours tot nu toe en de resultaten in de voorbije vijf jaar – twee derde plaatsen, twee vierde plaatsen, een kwartfinale van de Conference League en twee bekerfinales – zijn niet genoeg voor een club die in het verleden één keer op twee kampioen speelde.

Maar intussen hebben we intern grote stappen gezet, en ik ben ervan overtuigd dat RSCA veel dichter bij nieuw succes staat dan iedereen denkt.

Jammer genoeg ben ik er in de voorbije jaren niet in geslaagd om de rangen te sluiten, vooral omdat ik er de hoofdaandeelhouder niet kon van overtuigen dat de club in de juiste richting evolueert en het succes zal volgen.

In de voorbije maanden heb ik moeten vaststellen dat die verwijdering van kwaad naar erger is gegaan, en toen gisteren een uur voor de match tegen Union de hoofdaandeelhouder zich rechtstreeks tot de fans richtte buiten het medeweten van de club om, besefte ik dat zelf mijn mandaat ter beschikking stellen de enige overgebleven optie is.

Anderlecht staat veel verder dan de perceptie die nu rond de club heerst. Anderlecht wordt opnieuw gerespecteerd in de hoogste kringen van het Belgische voetbal, Anderlecht heeft een sterk management en heeft alle troeven om dit seizoen sportief te verrassen.

Maar dat gaat alleen maar lukken als eerst intern de rangen worden gesloten, en daar is de club sinds het vertrek van de familie Vanden Stock nooit meer in geslaagd.

Als de enige manier om dat te bereiken het ontslag van de voorzitter is, ben ik daar graag toe bereid. Want niemand staat boven deze schitterende club, en ik al zeker niet.

Ik blijf supporter in hart en nieren.

Paars-witte groeten,

Wouter