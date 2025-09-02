Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven

Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven
Foto: © photonews
De toekomst van Kasper Dolberg blijft onzeker. Ajax en Anderlecht onderhandelen over een huurdeal met verplichte aankoop, maar de gesprekken verlopen moeizaam en alternatieven worden al bekeken.

Het is druk rond Kasper Dolberg de laatste dagen. Eerste leek Celtic het meest concreet te zijn over een transfer, maar maandag meldde Ajax zich plots voor de Deen.

Anderlecht wil hem wel verkopen, dus dat lijkt geen probleem. Paars-wit onderhandelt nu over zijn transfer. Er waren al geruchten over een persoonlijk akkoord, maar in Denemarken wordt dat ontkent.

Lees ook... 'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

Sacha Tavolieri meldde dat Dolberg dinsdag zijn medische tests zou afleggen terwijl de clubs de laatste details afronden. Volgens De Telegraaf zit het wat moeilijker.

Journalist Mike Verweij meldt namelijk dat de gesprekken tussen Ajax en Anderlecht moeilijk verlopen. Zo moeilijk zelfs dat de club uit Amsterdam al naar alternatieven kijkt om niet verrast te worden.

Toch zou Ajax nog steeds in een deal geloven, de deal werd dus nog niet opgeblazen, al is het geen positief nieuws. Het aanbod dat op tafel ligt is een huurdeal van één seizoen waarna Dolberg verplicht moet gekocht worden door Ajax. 

