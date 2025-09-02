Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen
Jérémy Doku sprak dinsdag op de persconferentie van de Rode Duivels. De winger benadrukte dat bondscoach Rudi Garcia vertrouwen geeft en dat België volgens hem weer moet mikken op de top.

De transferperiode brengt veel nieuws met zich mee, maar ondertussen zijn de Rode Duivels ook al samengekomen voor de volgende interlandbreak. Dinsdag volgde een persconferentie.

Jérémy Doku en Maxim De Cuyper kwamen aan het woord. De winger van Manchester City was als eerste aan de beurt. Hij had het over enkele interessante onderwerpen. Doku liet zich bijvoorbeeld uit over de veranderingen onder Rudi Garcia.

"Moeilijk te zeggen", opent hij bij Het Laatste Nieuws. "Hij is heel gefocust op onze sterke punten, hij weet waar we heel goed in zijn en benadrukt die. Er zijn ook zwakke punten, want het was moeilijk de laatste periode, maar hij geeft ons vertrouwen. Wij moeten elke match als België zijnde winnen."

Woorden die Belgen graag horen, maar Doku is nog niet klaar. "Op het einde met Tedesco verloren we vaak en als je als voetballer matchen verliest dan doet dat iets met je zelfvertrouwen."

"Wij als Belgen horen aan de top. Nu is het beter onder Garcia, we willen winnen en ons kwalificeren. Daarna kunnen we zien", besluit Doku, die zelf ook graag wil laten zien wat hij in zijn mars heeft.

WK Kwalificatie (Europa)
België
Jérémy Doku

