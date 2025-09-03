De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

De Europese lijst van Union SG is opvallend. Voor zijn debuut in de Champions League heeft de club slechts 21 spelers ingeschreven in plaats van de toegestane 25.

Union Saint-Gilloise heeft woensdag zijn allereerste lijst voor de Champions League officieel gemaakt. In plaats van de toegestane 25 spelers heeft het team slechts 21 spelers ingeschreven.

Waarom slechts 21 spelers op de lijst? Omdat Union niet genoeg clubopgeleide voetballers heeft, terwijl er verplicht acht plaatsen voor hen zijn volgens de regels.

De aanwinsten Rob Schoofs (voormalig speler van Mechelen) en Louis Patris (Sint-Truiden) staan wel op de lijst. Geen geluk voor Ivan Pavlic: net gearriveerd op woensdag, maar de timing liet niet toe dat hij werd geregistreerd.

Te korte selectie?

Deze kleine selectie is niet zonder risico. Bij blessures op dezelfde positie zal Union niet in staat zijn om de selectie aan te vullen met jongeren uit het tweede elftal.

Naast het risico op blessures zullen opeenvolgende wedstrijden de spelers kunnen uitputten. Dankzij het Europese voetbal is de club op drie fronten actief: de Champions League, de competitie en de Belgische Beker.