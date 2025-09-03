Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

Union Saint-Gilloise heeft voor een verrassing gezorgd door een last-minute versterking aan te kondigen. Ivan Pavlic trekt naar de club uit de hoofdstad.

Het was de verrassing van de dag in de Jupiler Pro League. Union Saint-Gilloise heeft iedereen kunnen verrassen op woensdag. Geen geruchten, geen aanwijzingen, alleen een aankondiging gepubliceerd op X.

Achter deze marketingstunt gaat de komst schuil van een 23-jarige Belgisch-Nederlandse middenvelder. Ivan Pavlic werd opgeleid bij Antwerp, maar had ervoor gekozen om zijn ontwikkeling elders voort te zetten. Zo kwam hij in Portugal terecht.

Bij FC Paços de Ferreira heeft hij zichzelf naar een hoger niveau getild. In de Portugese tweede divisie speelde hij vorig seizoen 36 wedstrijden, met 2 doelpunten en 2 assists.

Hij tekende een contract bij de Brusselse club tot 2029. Zijn marktwaarde wordt geschat op 300.000 euro volgens Transfermarkt.

Met deze onverwachte versterking bevestigt Union zijn neus voor het ontdekken van talenten. Pavlic krijgt de kans om zich te bewijzen in de Pro League.