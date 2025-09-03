Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!
De kalendercommissie van de Pro League heeft de puzzel gelegd: de inhaalwedstrijden van Genk, Anderlecht en Club Brugge zijn vastgelegd. De drie clubs kregen eerder uitstel om zich volledig te focussen op hun Europese opdrachten.
Eind september wacht hen nu midweekvoetbal in eigen land. Het worden drukke weken, want de reguliere competitie loopt intussen gewoon door.
Dit zijn de nieuwe speelmomenten:
Genk - Charleroi: woensdag 17 september, 20.30 uur
Anderlecht - Gent: dinsdag 23 september, 20.30 uur
Club Brugge - Westerlo: woensdag 24 september, 20.30 uur
De extra duels komen op een moment dat twee van de drie de clubs ook in Europa nog volop meedraaien. De intensiteit van het programma kan een rol spelen in de strijd om de topplaatsen in de Jupiler Pro League.
Voor de rest van 2025 ligt de kalender nu grotendeels vast. Enkel de speeldagen 12, 13, 16 en 17 kunnen nog last minute verschuiven, afhankelijk van de bekercampagnes.
Supporters kunnen zich dus alvast voorbereiden op een pittige voetbalmaand september, met topaffiches en een stevig ritme in binnen- en buitenland.
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief