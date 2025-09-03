Waar gaat Coucke de centen halen? Lukaku is een piste, maar ook PSG-eigenaar aast op Belgische topclub

Wouter Vandenhaute stelt zijn mandaat ter beschikking op de volgende Raad van Bestuur van RSC Anderlecht. De (voormalige) voorzitter beschikt echter nog steeds over een belangrijk aandelenpakket. Wat zijn de opties van Marc Coucke?

Ook zonder de sjerp van voorzitter heeft Mauvavie (vennootschap van Wouter Vandenhaute en Geert Duyck, nvdr.) nog steeds macht in het Lotto Park. Een minderheidsblokkering kan namelijk iedere beslissing tegenhouden.

In het Nederlands: eigenlijk heeft Marc Coucke slechts één optie. Vandenhaute en Duyck uitkopen. Maar het spreekt voor zich dat beide heren een stevige prijs zullen plakken op hun aandelen.



Staat Marc Coucke open voor externe geldschieters?

De kans dat Coucke dit alleen kan én wil doen is zo goed als onbestaande. Maar staat de eigenaar open voor externe geldschieters? Op de geruchtenmolen doen alvast twee pistes de ronde.

De eerste piste is er eentje met Qatar Sports Investments in de hoofdrol. De investeringsmaatschappij die onder meer PSG en SC Braga in de portefeuille heeft zitten snuffelt al langer aan een Belgische investering.

Qatarees geld of grootse terugkeer?

Was het toeval dat Marc Coucke en Michael Verschueren in maart op de tribunes van het Parc des Princes zijn gespot? Bovendien is het geen geheim dat Verschueren - is een comeback in de maak? - goede contacten heeft met Nasser Al Khelaïfi.

Al is er nog een andere piste. En dat is er eentje die de fans héél graag gaan horen. Ook Romelu Lukaku draait rondjes op de geruchtenmolen? Komt het jeugdproduct niet alleen terug als speler, maar ook als aandeelhouder? De tijd zal raad brengen…