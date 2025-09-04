Antwerp héél sterk verkocht, maar... "De top zes zou al een even grote prestatie zijn als Europees voetbal"

Antwerp héél sterk verkocht, maar... "De top zes zou al een even grote prestatie zijn als Europees voetbal"
Foto: © photonews
Antwerp heeft dan toch stevig kunnen verkopen deze mercato. Na de recordtransfer van Senne Lammens werd ook Mahamdou Doumbia voor 19 miljoen aan Al-Ittihad verpatst. Een fameuze opsteker voor de penningmeester van The Great Old, maar voor coach Stef Wils allemaal wat minder nieuws

Patrick Goots wijst erop dat het geld niet mag blijven verdwijnen in het vullen van oude putten: “Hopelijk zorgt deze zomer voor de definitieve ommekeer. De fans willen resultaten zien, zeker met de nieuwe tribune in aantocht", zegt hij in GvA.

Ondanks de financiële meevaller is het vertrek een sportieve aderlating. Doumbia was dé man van het seizoensbegin en groeide uit tot publiekslieveling. Huren bleek voor Overmars geen optie.

“Ik heb compassie met Stef Wils”, aldus Goots. “Hij stapte als beginnend coach in een nieuw avontuur, maar verloor op korte tijd Doumbia, Lammens én Balikwisha. Zulke types kan je niet zomaar vervangen.”

Nieuwe puzzel voor de veldbezetting

De zoektocht naar versterking is nu volop bezig, met de Belgische transfermarkt nog open tot 8 september. Antwerp wil nog een spits en een middenvelder binnenhalen. “Vind maar eens een nieuwe Doumbia”, stelt Goots scherp. “De Fransman Mahamadou Diawara stond in beeld, maar wie het ook wordt: zijn schoenen zullen groot zijn om te vullen. Misschien loopt de nieuwe Doumbia al op de Bosuil, maar dat moet nog blijken.”

Volgens Goots moeten ook de ambities van Antwerp worden bijgesteld. “Zelfs als Overmars nog iemand uit zijn hoed tovert, is dit een ander verhaal dan vorig seizoen. De top zes blijft mogelijk, maar een zevende of achtste plaats kan evengoed. Play-off 1 halen zou voor mij al een even grote prestatie zijn als Europees voetbal.”

Voor Stef Wils wacht meteen een zware test. Zonder drie sterkhouders en met nog wat onzekerheden in de kern moet hij de puzzel snel opnieuw leggen. “Ik ben nu al benieuwd naar zijn veldbezetting tegen AA Gent”, besluit Goots. 

Antwerp

