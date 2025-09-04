Factcheck "Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden?

"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden?
Club Brugge verloor afgelopen weekend twee dure punten in de Jupiler Pro League tegen KAA Gent. Het is niet de eerste keer gebleken dat blauw-zwart punten liet liggen na een Europese wedstrijd. Er waren dan ook de nodige kritische stemmen te horen.

Club Brugge had in de midweek alles gegeven tegen Rangers en heel ferm uitgehaald: 6-0. In de Slag om Vlaanderen lieten ze plots heel wat minder zien en uiteindelijk lieten ze het na om de score te doen oplopen. 

Daarvoor werden ze op het einde 'gestraft' met de late gelijkmaker: 1-1 en zo twee punten kwijt in de stand. Het noopte een aantal van de supporters dan ook tot kritische bedenkingen over de mentaliteit die de spelers aan de dag brachten.

Siebe Van Der Heyden van KAA Gent counterde na de wedstrijd nochtans: "Wij gaan er altijd voor en ik denk dat het voor Club Brugge ook nog altijd de Slag om Vlaanderen is, dus ik denk niet dat zij op de rem hebben gestaan."

Een idee dat ook leefde bij Club-coach Nicky Hayen: "Alles bij elkaar zijn we ons seizoen begonnen met acht overwinningen en één gelijkspel in onze eerste tien wedstrijden. Dat is heel goed, ook al was het spel niet altijd even goed."

Nicky Hayen verdedigt zich met de goede resultaten tot dusver van Club Brugge

Eerder had Hayen na de zege in Waregem ook al laten verstaan dat pas in oktober naar de spelkwaliteit moet gekeken worden en dat in het begin vooral de resultaten tellen. Toch zijn ook op dat gebied de supporters zeer kritisch.

Zij vinden dat er vorig seizoen ook al te veel punten werden verloren na een Europese clash - iets waar ze bij Union SG zoals elk jaar heel weinig last van hadden. Dat kostte blauw-zwart volgens de supporters de titel, ook al was de Europese campagne van de Bruggelingen vorig seizoen weergaloos.

We gingen het toch maar even controleren. Dit seizoen heeft Club Brugge inderdaad zoals Nicky Hayen zegt 25 op 30 over alle competities heen. Europees werd vier keer gewonnen en ook de Supercup werd binnengehaald, enkel tegen KV Mechelen werd verloren.

Na de Europese matchen was het tegen Gent de eerste keer dat ze punten lieten liggen. En vorig seizoen? Op 22 september werd verloren van Gent na de nederlaag tegen Dortmund in de Champions League

Hoeveel punten speelde Club Brugge kwijt na Europees voetbal?

Twee weken later speelden ze gelijk tegen Union SG na een Europese zege tegen Sturm Graz. Later in de campagne werden wel een aantal wedstrijden gewonnen, maar ook 2-2 gelijkgespeeld tegen Beerschot na een zege tegen Aston Villa.

Na Juventus volgde in januari ook puntenverlies tegen Kortrijk, een week later werd verloren in Antwerp na een nederlaag tegen Manchester City. Met ook nog een gelijkspel tegen STVV na de thuismatch tegen Atalanta en een nederlaag tegen Standard na de uitmatch zitten we inderdaad aan 17 punten verlies geleden na een Europese wedstrijd.

Dat daarbij ook Kortrijk, Beerschot en STVV zaten is gezien de stand van vorig seizoen extra pijnlijk. En dus ook een werkpunt richting komende campagne in de Champions League - al is Europees schitteren natuurlijk ook mooi.

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

