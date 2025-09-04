De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

Nog vier dagen en de transfermarkt in ons land sluit. Hoog tijd om eens te kijken naar welke inkomende transfers we allemaal al hebben weten te doen. En daarbij ook eens een elftal te maken van de duurste inkomende transfers tot dusver.

Als het gaat over de duurste transfers overall, dan komen heel wat spelers van Club Brugge uiteraard in de bovenste regionen terecht. Maar als we het per positie gaan bekijken, dan is het geheel wel een beetje genuanceerder dan dat.

We kiezen voor een hybride 3-5-2

Een mooi elftal neerzetten is sowieso geen evidentie, gezien er geen enkele linkerflankverdediger werd verkocht deze zomer. Daam Foulon ging transfervrij naar Antwerp, maar verder werden er geen bedragen uitgegeven.



Toch hebben we ons uiterste best gedaan en uiteindelijk gekozen voor een soort hybride systeem, waarbij we naast twee centrale verdedigers een inzakkende rechterflankspeler hebben en een hogere linkerflankspeler, met een middenveld van vier man en twee centrale spitsen.

Doelman

In doel is Kjell Scherpen de man met de hoogste marktwaarde volgens Transfermarkt met een marktwaarde van liefst vijf miljoen euro. Toch deed Union SG een prima zaak door hem voor amper twee miljoen euro aan te kopen.

Daardoor is de duurste keeper van deze transfermercato voorlopig Tobias Lawal. De doelman van Genk moest het gat komen opvullen dat Mike Penders liet bij de Limburgers en tot dusver lukt dat wonderwel en zonder problemen.

Verdediging

In de verdediging valt op dat er tot op heden niet al te veel geld is uitgegeven, waardoor we centraal achterin - naast de problemen die we dus op de linkerflank hebben aangezien daar eigenlijk niemand werd gekocht - voor twee spelers van Gent moeten gaan.

Siebe Van Der Heyden kostte ongeveer twee miljoen euro aan de Buffalo's, voor Hatim Es-Saoubi werd 1,2 miljoen euro betaald. Op de rechterflank is het Anderlecht baas met Ilay Camara, die 4,5 miljoen euro heeft gekost.

De tweede duurste verdediger van deze mercato is Louis Patris, maar hij heeft dezelfde positie als Camara en valt op die manier af als mogelijke speler in onze basisploeg van de duurste transfers van deze mercato.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor een ruit, met Stankovic als verdedigende middenvelder. Met 9,5 miljoen euro is hij de allerduurste zomeraankoop tot dusver in onze competitie. Met Reis (6 miljoen euro) staat er nog een tweede Bruggeling in de basis.

Adem Zorgane leverde Charleroi dan weer 4,3 miljoen euro op voor zijn transfer naar Union SG, terwijl Daan Heymans 3 miljoen euro opleverde - hij trok van Charleroi naar Genk. Op de linkerflank zetten we dan weer Diakhon neer, die voor 8,5 miljoen euro naar Club Brugge kwam.

Aanvallers

Voorin nog een speler van Club Brugge, want ook Tresoldi is met 6 miljoen euro de primus inter pares als het gaat over de aanvallers. Carlos Forbs is als linksbuiten het slachtoffer van de duurdere Diakhon, waardoor we met een gelijkstand zitten daaronder.

Zowel Bertaccini (van STVV naar Anderlecht) als Raul Florucz van Union SG hebben vijf miljoen euro gekost. De eerste heeft een hogere marktwaarde en zetten we daardoor voor de volledigheid in ons lijstje. Dat levert alles samen volgend elftal op: