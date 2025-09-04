Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

Wouter Vandenhaute is bezig aan zijn laatste uren als voorzitter van RSC Anderlecht. Een vraag die een pak fans van paars-wit bezig houdt: ontvangt de voormalige voorzitter een ontslagvergoeding?

Krijgt Wouter Vandenhaute een zogenaamde gouden handdruk als de Raad van Bestuur van RSC Anderlecht zijn ontslag als voorzitter heeft aanvaard? Het antwoord is niét simpel.

Vandenhaute verdient als voorzitter van paars-wit 420.000 euro bruto per jaar. Zijn contract werd enkele maanden geleden automatisch verlengd tot 2031.

Heeft Wouter Vandenhaute recht op een gouden handdruk?

De relatie met Marc Coucke was op dat moment al verzuurd én de fans riepen al om het vertrek van Vandenhaute, maar dat had geen invloed aan de situatie. Vandenhaute had zijn doelstelling - drie keer Europees voetbal halen - gehaald.

Het Laatste Nieuws weet dat Vandenhaute in principe géén recht heeft op een ontslagvergoeding. De voormalige journalist heeft zijn mandaat immers zelf ter beschikking gesteld.

Beslissing ligt bij... Marc Coucke

Al kan Vandenhaute als aandeelhouder wél een akkoord sluiten met Anderlecht. Maar dan moet onder anderen Coucke vinden dat hij een bonus heeft verdiend. En we denken niet dat de eigenaar van paars-wit daar zo over zal denken...