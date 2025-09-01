Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

Wouter Vandenhaute, voorzitter van RSC Anderlecht, heeft aangekondigd zijn mandaat ter beschikking te stellen van de Raad van Bestuur. Dat betekent dat hij bereid is zijn positie op te geven, maar dat het aan het bestuur is om te beslissen of hij effectief vertrekt.

Het nieuws komt na een tumultueuze periode voor de club. Gisteren blokkeerden supporters het oefencomplex in Neerpede kort, nadat ze hun ongenoegen hadden geuit over de resultaten en het bestuur. Spelers en staf moesten tussenbeide komen om de situatie te kalmeren.

De woede van de fans is niet nieuw. Na de Europese uitschakeling tegen AEK Athene en de nederlaag tegen Union, bereikten de protesten een kookpunt. Tijdens de derby scandeerden supporters constant slogans zoals “Wouter buiten”, waarmee ze hun frustratie rechtstreeks op Vandenhaute richtten.



Raad van Bestuur moet beslissen

Door zijn mandaat ter beschikking te stellen, manoeuvreert Vandenhaute tactisch. Hij delegeert de moeilijke beslissing aan het bestuur, zonder zelf officieel te hoeven aftreden. Het zet het CA onder druk om een keuze te maken voor de toekomst van de club.

Een nieuwe verandering aan de top kan de stabiliteit van het team verder onder druk zetten. Anderlecht bevindt zich zo opnieuw in een periode van onzekerheid.

De komende weken zullen bepalend zijn. De Raad van Bestuur van Anderlecht vergadert medio september, en dan wordt duidelijk of Vandenhaute blijft of plaats maakt voor een nieuwe voorzitter. Ondertussen blijft de relatie met de supporters gespannen en staat de club in het oog van een storm van kritiek.