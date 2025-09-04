Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

De medische staf van RSC Anderlecht heeft de handen vol. Enkele sterkhouders én nieuwkomers belandden de voorbije weken in de ziekenboeg. En daar is een patiënt bijgekomen.

Ilay Camara, Adriano Bertaccini en Zoumana Keita zijn (voor langere tijd) geblesseerd. RSC Anderlecht werd tijdens de eerste weken van het nieuwe seizoen allesbehalve gespaard.

Ook César Huerta zal zich bij het voorgenoemde trio moeten voegen. De Mexicaanse international meldde zich bij zijn nationale ploeg, maar werd naar huis gestuurd.

Spierblessure

Chino liep een spierblessure op in de wedstrijd tussen Union SG en Anderlecht. De Belgische recordkampioen hoopte dat de blessure zou meevallen, maar dat lijkt niet het geval.

Huerta sloot door zijn deelname aan de Gold Cup later aan bij de voorbereiding van paars-wit. Ondertussen groeide hij uit tot smaakmake én sterkhouder.

Is RSCA César Huerta voor eventjes kwijt?

Onderzoeken zullen de precieze aard van de blessure aan het licht moeten brengen. Besnik Hasi hoopt alvast dat Huerta niét voor langere tijd buiten strijd zal zijn.