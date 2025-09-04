Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4288

De medische staf van RSC Anderlecht heeft de handen vol. Enkele sterkhouders én nieuwkomers belandden de voorbije weken in de ziekenboeg. En daar is een patiënt bijgekomen.

Ilay Camara, Adriano Bertaccini en Zoumana Keita zijn (voor langere tijd) geblesseerd. RSC Anderlecht werd tijdens de eerste weken van het nieuwe seizoen allesbehalve gespaard.

Ook César Huerta zal zich bij het voorgenoemde trio moeten voegen. De Mexicaanse international meldde zich bij zijn nationale ploeg, maar werd naar huis gestuurd.

Spierblessure

Chino liep een spierblessure op in de wedstrijd tussen Union SG en Anderlecht. De Belgische recordkampioen hoopte dat de blessure zou meevallen, maar dat lijkt niet het geval.

Huerta sloot door zijn deelname aan de Gold Cup later aan bij de voorbereiding van paars-wit. Ondertussen groeide hij uit tot smaakmake én sterkhouder.

Is RSCA César Huerta voor eventjes kwijt?

Onderzoeken zullen de precieze aard van de blessure aan het licht moeten brengen. Besnik Hasi hoopt alvast dat Huerta niét voor langere tijd buiten strijd zal zijn.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
César Huerta

Meer nieuws

Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

23:09
Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

21:00
Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

22:39
'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

22:30
RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

21:40
Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

22:00
3
Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

21:30
1
De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

20:40
Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

19:00
5
Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

21:20
OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club

OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club

20:50
Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

19:40
10
📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

20:20
Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

15:02
8
Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

20:00
2
RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

19:50
Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media

Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media

19:20
"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden? Factcheck

"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden?

18:40
8
'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

18:01
2
Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils"

Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils"

17:42
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Skoras - Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Skoras - Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

17:01
Hein Vanhaezebrouck schrok enorm van opvallende transfer: "Dat snap ik helemaal niet"

Hein Vanhaezebrouck schrok enorm van opvallende transfer: "Dat snap ik helemaal niet"

18:20
Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge

Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge

17:01
15
🎥 Eden Hazard een betere dribbelaar dan Ronaldo, Neymar of zelfs Lionel Messi? Dit is zijn antwoord

🎥 Eden Hazard een betere dribbelaar dan Ronaldo, Neymar of zelfs Lionel Messi? Dit is zijn antwoord

17:20
12
Standard doet vertrouwen op onder Euvrard: Rouches winnen van Eredivisie-club

Standard doet vertrouwen op onder Euvrard: Rouches winnen van Eredivisie-club

16:30
Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Zijn club heeft duidelijke mening

Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Zijn club heeft duidelijke mening

14:40
5
'Winger van Charleroi kiest voor opmerkelijke uitdaging'

'Winger van Charleroi kiest voor opmerkelijke uitdaging'

15:30
"Hij wordt uitgefloten door zijn eigen supporters": geen plaats voor deze Rode Duivel volgens Hein Vanhaezebrouck

"Hij wordt uitgefloten door zijn eigen supporters": geen plaats voor deze Rode Duivel volgens Hein Vanhaezebrouck

16:00
6
Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst"

Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst"

10:30
50
Union SG doet nog een opvallende JPL-transfer

Union SG doet nog een opvallende JPL-transfer

14:20
5
Ajax bevestigt: Bounida zet grote stap in zijn carrière

Ajax bevestigt: Bounida zet grote stap in zijn carrière

14:01
OFFICIEEL: KAA Gent neemt afscheid van overbodige speler

OFFICIEEL: KAA Gent neemt afscheid van overbodige speler

13:03
OFFICIEEL: Cameron Puertas maakt verrassende transfer en komt twee ex-Union-spelers tegen

OFFICIEEL: Cameron Puertas maakt verrassende transfer en komt twee ex-Union-spelers tegen

13:30
Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

12:00
6
Discussie Jackers-Mignolet: bij Club Brugge lijken ze niet van hun plan af te stappen

Discussie Jackers-Mignolet: bij Club Brugge lijken ze niet van hun plan af te stappen

12:20
7
Malick Fofana maakt indruk: grootmacht staat klaar om toe te slaan

Malick Fofana maakt indruk: grootmacht staat klaar om toe te slaan

12:42
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst" dbr1609 dbr1609 over Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge" Venom#13 Venom#13 over Liechtenstein - België: 0-6 De pirre De pirre over Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge zagato zagato over Malick Fofana maakt indruk: grootmacht staat klaar om toe te slaan Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils" Joske89 Joske89 over Oh nee! Genk ziet recordtransfer nog in het water vallen: Stuttgart en Genk spreken elkaar tegen FCB vo altijd FCB vo altijd over "Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden? Real09 Real09 over 🎥 Eden Hazard een betere dribbelaar dan Ronaldo, Neymar of zelfs Lionel Messi? Dit is zijn antwoord Afzuip Afzuip over Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved