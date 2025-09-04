Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

Zit Standard (nog steeds) in slechte papieren? De Luikse traditieclub is dan wel overgenomen, maar de realiteit ziet er helemaal anders uit. Wat is er aan de hand in Luik?

Het is Josimar die aan de alarmbel trekt. Het onderzoekscollectief voor de voetbalwereld beweert dat A-CAP nog steeds aan het roer staat in De Vurige Stede.

Hoe dat kan? Op papier heeft Giacomo Angelini de club dan wel overgenomen, maar de kersverse CEO van De Rouches deed dat met geld van… A-CAP.

Overname met geld van... vorige eigenaar

Josimar heeft de geldstromen van de overname naar eigen zeggen blootgelegd. Het geld voor de overname én de daaropvolgende kapitaalsverhoging kunnen allemaal gelinkt worden aan het Amerikaanse bedrijf.

Meer zelfs: de totale som - zestig miljoen euro voor de overname en net geen dertig miljoen euro voor de kapitaalsverhoging - blijken leningen te zijn die werden uitgedeeld door holdings van A-CAP-voorzitter Kenneth King.

Financieel rampscenario

Hierdoor dreigt op korte termijn een financieel rampscenario voor Standard. Die leningen - met interestvoeten tot elf procent nota bene - moet namelijk terugbetaald worden. Is de schuldenberg van Standard de voorbije maanden enkel groter en groter geworden? Josimar vreest van wel…