'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

KRC Genk telt nog steeds Andi Zeqiri in de kern. Standard wou de spits graag terughalen, maar haakte af: zowel de transferprijs als het loon van de Zwitser liggen te hoog.

KRC Genk zit, nu Hyeon-Gyu Oh blijft, met heel wat spitsen in de ploeg. Oh, Robin Mirisola, Jusef Erabi, Aaron Bibout en... Andi Zeqiri. De Zwitser ligt nog steeds onder contract in Limburg.

Afgelopen seizoen werd duidelijk dat Genk vooral wou focussen op Tolu Arokodare. Zeqiri zag weinig toekomst in Genk en werd uitgeleend aan Standard.

Maar sinds hij terug in Limburg is blijft het enorm stil rond hem. Tot deze week plots het gerucht opdook dat Standard alsnog interesse heeft. Aanvallend moet het beter bij de Rouches en dat wilden ze oplossen door Zeqiri terug te halen.

Andi Zeqiri keert niet terug naar Standard.

Maar uiteindelijk zal er toch geen deal komen. Sudinfo meldt namelijk dat Standard aan tafel heeft gezeten met KRC Genk. Standard sluit dit dossier nu omdat hij te duur blijkt.

Zowel zijn transferprijs als zijn loon zouden problemen kunnen vormen. Voor de Rouches zal het toch jammer zijn, aangezien Zeqiri de club al kent. Het had een 'makkelijke' transfer kunnen zijn als het financiële plaatje klopte.

