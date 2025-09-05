🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken

Niet enkel de Rode Duivels kwamen op donderdagavond in actie. Ook de Belgische beloften hebben een belangrijke wedstrijd gespeeld. En daarbij ook meteen een ferme knauw gekregen in hun ambities.

De Belgische beloften willen heel graag naar het EK 2027, dat in Servië en Albanië zal worden georganiseerd. De Belgen wilden eerst zelf het EK organiseren, maar zover kwam het uiteindelijk niet door veiligheidsvoorschriften.

⚽ Une action collective de grande classe pour nos Diablotins 🌟🇧🇪



Les Belges mènent à la mi-temps face à la Biélorussie (0-1)❗#PickxSports #RedDevilsU21 #U21EURO #RBFA #NormanBassette pic.twitter.com/iAbZEx1LCF — Pickx Sports (@PickxSports) September 4, 2025

Aan de jonge Rode Duivels om dus een van de veertien ploegen te zijn die zich kunnen plaatsen voor het EK. In een groep met Denemarken, Oostenrijk, Wales en Wit-Rusland liggen er in ieder geval kansen om groepswinnaar te worden.

Pijnlijk puntenverlies voor jonge Rode Duivels

Dan moest natuurlijk wel - om te beginnen - gewonnen worden van zwakke broertje Wit-Rusland. De Belgen kwamen ook knap op voorsprong met een knap doelpunt van Norman Bassette, na goed voorbereidend werk van Smets en Adedeji-Sternberg.

Daarna liep het echter helemaal verkeerd. En ook de arbitrage speelde een ferme rol in de hele zaak, zo bleek uit de beelden van de wedstrijd.

Mbangula had een strafschop moeten krijgen, maar de bal ging niet op de stip. De 0-2 viel zo niet en aan de overkant was het wél raak, waardoor de Belgen met zuur puntenverlies aan de campagne begonnen.