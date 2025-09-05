🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken

🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Niet enkel de Rode Duivels kwamen op donderdagavond in actie. Ook de Belgische beloften hebben een belangrijke wedstrijd gespeeld. En daarbij ook meteen een ferme knauw gekregen in hun ambities.

De Belgische beloften willen heel graag naar het EK 2027, dat in Servië en Albanië zal worden georganiseerd. De Belgen wilden eerst zelf het EK organiseren, maar zover kwam het uiteindelijk niet door veiligheidsvoorschriften.

Aan de jonge Rode Duivels om dus een van de veertien ploegen te zijn die zich kunnen plaatsen voor het EK. In een groep met Denemarken, Oostenrijk, Wales en Wit-Rusland liggen er in ieder geval kansen om groepswinnaar te worden.

Pijnlijk puntenverlies voor jonge Rode Duivels

Dan moest natuurlijk wel - om te beginnen - gewonnen worden van zwakke broertje Wit-Rusland. De Belgen kwamen ook knap op voorsprong met een knap doelpunt van Norman Bassette, na goed voorbereidend werk van Smets en Adedeji-Sternberg.

Daarna liep het echter helemaal verkeerd. En ook de arbitrage speelde een ferme rol in de hele zaak, zo bleek uit de beelden van de wedstrijd.

Mbangula had een strafschop moeten krijgen, maar de bal ging niet op de stip. De 0-2 viel zo niet en aan de overkant was het wél raak, waardoor de Belgen met zuur puntenverlies aan de campagne begonnen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
België

Meer nieuws

Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

09:00
Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

08:40
Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

07:40
2
Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

07:32
Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

23:09
1
D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

08:00
1
Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

22:39
Nieuwe aanvaller voor Sporting Charleroi

Nieuwe aanvaller voor Sporting Charleroi

07:20
Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez'

Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez'

07:00
3
Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden

Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden

06:30
6
'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

23:45
5
Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

23:00
3
'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

22:30
2
Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

22:00
9
Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

21:20
RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

21:40
1
Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

21:30
1
Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

19:00
6
Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

21:00
OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club

OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club

20:50
De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

20:40
🎥 Eden Hazard een betere dribbelaar dan Ronaldo, Neymar of zelfs Lionel Messi? Dit is zijn antwoord

🎥 Eden Hazard een betere dribbelaar dan Ronaldo, Neymar of zelfs Lionel Messi? Dit is zijn antwoord

17:20
14
📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

20:20
2
Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

20:00
5
Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

19:40
16
RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

19:50
Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media

Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media

19:20
2
Hein Vanhaezebrouck schrok enorm van opvallende transfer: "Dat snap ik helemaal niet"

Hein Vanhaezebrouck schrok enorm van opvallende transfer: "Dat snap ik helemaal niet"

18:20
"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden? Factcheck

"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden?

18:40
9
'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

18:01
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Skoras - Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Skoras - Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

17:01
Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils"

Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils"

17:42
5
Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge

Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge

17:01
16
Standard doet vertrouwen op onder Euvrard: Rouches winnen van Eredivisie-club

Standard doet vertrouwen op onder Euvrard: Rouches winnen van Eredivisie-club

16:30
"Hij wordt uitgefloten door zijn eigen supporters": geen plaats voor deze Rode Duivel volgens Hein Vanhaezebrouck

"Hij wordt uitgefloten door zijn eigen supporters": geen plaats voor deze Rode Duivel volgens Hein Vanhaezebrouck

16:00
6
'Winger van Charleroi kiest voor opmerkelijke uitdaging'

'Winger van Charleroi kiest voor opmerkelijke uitdaging'

15:30

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 5
Kazachstan Kazachstan 0-1 Wales Wales
Georgië Georgië 2-3 Turkije Turkije
Litouwen Litouwen 1-1 Malta Malta
Slovakije Slovakije 2-0 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 1-1 Polen Polen
Luxemburg Luxemburg 1-3 Noord-Ierland Noord-Ierland
Liechtenstein Liechtenstein 0-6 België België
Bulgarije Bulgarije 0-3 Spanje Spanje
Moldavië Moldavië 20:45 Israël Israël
Montenegro Montenegro 20:45 Tsjechië Tsjechië
Oekraïne Oekraïne 20:45 Frankrijk Frankrijk
Denemarken Denemarken 20:45 Schotland Schotland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 20:45 Kroatië Kroatië
Griekenland Griekenland 20:45 Wit-Rusland Wit-Rusland
Zwitserland Zwitserland 20:45 Kosovo Kosovo
Italië Italië 20:45 Estland Estland
IJsland IJsland 20:45 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Slovenië Slovenië 20:45 Zweden Zweden
Letland Letland 06/09 Servië Servië
Engeland Engeland 06/09 Andorra Andorra
Armenië Armenië 06/09 Portugal Portugal
Oostenrijk Oostenrijk 06/09 Cyprus Cyprus
Ierland Ierland 06/09 Hongarije Hongarije
San Marino San Marino 06/09 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Litouwen Litouwen 06/09 Nederland Nederland

Nieuwste reacties

Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge Johnnie Walker Johnnie Walker over Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden Veni rsca Veni rsca over Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg' Borak Borak over Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond' deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over 'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B' BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge django56 django56 over 'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief' mantoch mantoch over Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal' polvh polvh over Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge" cartman_96 cartman_96 over Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved