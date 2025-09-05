Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

De Rode Duivels wonnen met 0-6 op bezoek bij Liechtenstein. En dus was er veel positiefs te noteren over de wedstrijd, al waren er toch ook een paar puntjes van kritiek hier en daar te noteren. Zeker Openda kwam in het oog van de storm terecht.

De verdedigers werden niet echt uitgedaagd op defensief gebied, maar konden zich offensief ook wel wat uitleven en speelden bijwijlen goed mee.

Frank Boeckx en Marc Degryse analyseren de prestaties van de Rode Duivels

Zeker de linkerflank maakte volgens Frank Boeckx indruk. "Het positieve moeten we onthouden: Fofana is een goede debutant gebleken en maakte een heel goede indruk", opende hij bij VTM.



"Hij maakte ook zijn doelpuntje, dat is leuk. De Cuyper was opnieuw heel goed: de linkerflank was op dreef. Op het middenveld was iedereen goed aan de bal en was de balcirculatie goed. 82 procent balbezit, het was geen tegenstander die de verdediging onder druk heeft gezet."

Verlossen van de druk?

"Aanvallend gezien wilden we een paar spelers zien voor wie het vertrouwen kon worden opgekrikt en dat is dan niet gelukt voor Openda en Doku bijvoorbeeld."

Dat Openda niet scoorde? Dat hakte er ook bij Marc Degryse wel wat in: "Dat is een probleem voor hem en eigenlijk ook voor de Rode Duivels. Als Lukaku er niet is ... Iemand moet nummer twee zijn en Openda is steeds moeilijker te verdedigen. Je moet hem verlossen van die druk. Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."