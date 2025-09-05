Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 7 reacties
Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4288

Vrijdag is dé cruciale dag bij RSC Anderlecht. Om 11u staat de Raad van Bestuur op het programma. En ondertussen is die uitkomst héél duidelijk.

Enkele dagen geleden schreven we nog dat er nog géén zekerheid was dat Wouter Vandenhaute ook effectief zal worden afgezet als voorzitter van RSC Anderlecht. Dat is ondertussen achterhaald.

Het Laatste Nieuws is héél zeker. Het ontslag van Vandenhaute als voorzitter van paars-wit zal unaniem worden aanvaard. De voormalige journalist zal er overigens zelf niet bij zijn om de stemming bij te wonen.

Om hoe laat staat de Raad van Bestuur gepland?

De Raad van Bestuur komt om 11u samen. De algemene verwachting is dat de knoop héél snel zal doorgehakt zijn. Al zijn er nog enkele vraagstukken te beantwoorden.

Hoe ziet Marc Coucke de toekomst van Anderlecht? Wie wordt de nieuwe - of waarnemend voorzitter van de Belgische recordkampioen? Zit een terugkeer van Michael Verschueren of zelfs Romelu Lukaku in de pijplijn?

Veel vragen, cruciale beslissingen

Het zijn vragen waarop we morgen een antwoord zullen krijgen. Eén ding is zeker: vrijdag vijf september zal de geschiedenisboeken ingaan als een cruciale dag voor de toekomst van RSCA.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

08:00
1
Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

09:00
Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

08:40
Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

23:00
3
Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

07:32
1
🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken

🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken

08:20
Nieuwe aanvaller voor Sporting Charleroi

Nieuwe aanvaller voor Sporting Charleroi

07:20
Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

21:00
Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

07:40
2
Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez'

Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez'

07:00
3
'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

23:45
5
RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

21:40
1
Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

23:09
1
Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

22:39
Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

22:00
9
'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

22:30
2
Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

21:30
1
De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

20:40
Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

19:00
6
Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

21:20
OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club

OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club

20:50
Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

19:40
16
📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

20:20
2
Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

15:02
8
Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

20:00
5
RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

19:50
Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media

Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media

19:20
2
"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden? Factcheck

"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden?

18:40
9
'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

18:01
4
Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils"

Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils"

17:42
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Skoras - Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Skoras - Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

17:01
Hein Vanhaezebrouck schrok enorm van opvallende transfer: "Dat snap ik helemaal niet"

Hein Vanhaezebrouck schrok enorm van opvallende transfer: "Dat snap ik helemaal niet"

18:20
Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge

Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge

17:01
16
🎥 Eden Hazard een betere dribbelaar dan Ronaldo, Neymar of zelfs Lionel Messi? Dit is zijn antwoord

🎥 Eden Hazard een betere dribbelaar dan Ronaldo, Neymar of zelfs Lionel Messi? Dit is zijn antwoord

17:20
14
Standard doet vertrouwen op onder Euvrard: Rouches winnen van Eredivisie-club

Standard doet vertrouwen op onder Euvrard: Rouches winnen van Eredivisie-club

16:30
Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Zijn club heeft duidelijke mening

Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Zijn club heeft duidelijke mening

14:40
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Joe Joe over Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge Veni rsca Veni rsca over Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg' Borak Borak over Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond' deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over 'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B' BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge django56 django56 over 'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief' mantoch mantoch over Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal' polvh polvh over Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge" cartman_96 cartman_96 over Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved