Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden

Vrijdag is dé cruciale dag bij RSC Anderlecht. Om 11u staat de Raad van Bestuur op het programma. En ondertussen is die uitkomst héél duidelijk.

Enkele dagen geleden schreven we nog dat er nog géén zekerheid was dat Wouter Vandenhaute ook effectief zal worden afgezet als voorzitter van RSC Anderlecht. Dat is ondertussen achterhaald.

Het Laatste Nieuws is héél zeker. Het ontslag van Vandenhaute als voorzitter van paars-wit zal unaniem worden aanvaard. De voormalige journalist zal er overigens zelf niet bij zijn om de stemming bij te wonen.

Om hoe laat staat de Raad van Bestuur gepland?

De Raad van Bestuur komt om 11u samen. De algemene verwachting is dat de knoop héél snel zal doorgehakt zijn. Al zijn er nog enkele vraagstukken te beantwoorden.

Hoe ziet Marc Coucke de toekomst van Anderlecht? Wie wordt de nieuwe - of waarnemend voorzitter van de Belgische recordkampioen? Zit een terugkeer van Michael Verschueren of zelfs Romelu Lukaku in de pijplijn?

Veel vragen, cruciale beslissingen

Het zijn vragen waarop we morgen een antwoord zullen krijgen. Eén ding is zeker: vrijdag vijf september zal de geschiedenisboeken ingaan als een cruciale dag voor de toekomst van RSCA.