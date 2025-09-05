Straf! Voetbal schrijft geschiedenis: president maakt van kwalificatie een feestdag

Dankzij een gelijkspel tegen Ecuador (0-0) heeft Paraguay zich gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap 2026. De president van het land heeft besloten om van vrijdag een feestdag te maken om deze kwalificatie te vieren.

Het was al drie edities geleden dat de Paraguayanen zich niet meer hadden gekwalificeerd. Het gelijkspel in de nacht van donderdag op vrijdag stelde een heel land in staat om feest te vieren.

Dit resultaat heeft mathematisch de kwalificatie van het land voor het volgende WK veiliggesteld. Dit zal plaatsvinden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

In een bericht heeft de Paraguayaanse president Santiago Peña een nogal verrassende aankondiging gedaan. Hij heeft verklaard dat deze vrijdag 5 september een feestdag zal zijn.

"Het is zestien jaar geleden sinds onze laatste kwalificatie, zestien jaar zonder ons volkslied te horen op een WK. Bedankt, Albirroja", juichte de president in een bericht dat hij deelde op zijn account X.

"Dit is een droom die uitkomt voor alle Paraguayanen en morgen is het een feestdag, zodat alle Paraguayanen samen kunnen vieren", merkte hij op. Hij had zich enigszins voorbereid, want in september was een wet aangenomen die aangaf dat de zittende regering een feestdag kon toevoegen bij een bijzondere gebeurtenis.

Besluit waarmee vrijdag 5 september tot Nationale Vrije Dag wordt verklaard. pic.twitter.com/qf630ms4I8 — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) 5 september 2025