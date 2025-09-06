De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"

De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"
Foto: © photonews

Kevin De Bruyne vindt niet dat er veel 'gedoe' moet gemaakt worden bij de Rode Duivels. Hij zet één van de spelers die kritiek krijgt na het uitje in Liechtenstein dan ook uit de wind.

Naast zijn uitspraken in de persconferentie maakte Kevin De Bruyne ook bij VTM NIEUWS nog tijd voor een babbel. "Kazachstan zal wel een hoger niveau zijn dan Liechtenstein", blikt hij vooruit. "Ze zullen er meer willen uitkomen. Langs de andere kant komt het wel een beetje op hetzelfde neer. Ze zullen waarschijnlijk een 5-3-2 spelen. Het begin zal moeilijk zijn. Eens je een paar doelpunten kunt maken, verandert de hele match."

De Bruyne weet dat België zich geen puntenverlies kan veroorloven en dan zou het wel fijn zijn om een scorende spits in de ploeg te hebben. Dat is een stempel die we op Loïs Openda niet bepaald kunnen plakken. "Hij speelde bij ons al goede matchen en af en toe heeft hij het iets moeilijker", vat KDB de prestaties van de aanvaller samen.

Lees ook... Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

De Bruyne tilt niet zwaar aan droogte bij Openda

Er zijn redenen waarom Openda nog niet super uit de verf komt bij de nationale ploeg. "Hij heeft ook nog niet zoveel bij ons gespeeld. Als hij speelde, was het vaak met andere spelers. Loïs is een speler die graag ruimte heeft. Matchen zoals in Liechtenstein zijn niet makkelijk voor hem. Veel ballen raak je dan niet als spits. Loïs heeft kwaliteiten die andere spelers niet hebben. Had hij een mindere match tegen Liechtenstein? So be it."

Een drama gaan we er inderdaad niet van maken. De avond van Openda stond wel in schril contrast met die van Malick Fofana. Die stelt zich in de groep nog wat schuchter en verlegen op. De Bruyne denkt dat zulke prestaties daarom goed zijn om wat meer zijn plaats in de spelersgroep op te eisen. Het is mooi meegenomen dat Fofana ook bij zijn club sterk presteert. 

Bondscoach beslist zelf over kapiteinsband

Ondertussen is ook de kwestie rond de kapiteinsband bezegeld. "In het begin van de week heeft de trainer zijn beslissing meegedeeld en dat is het zowat. Daar moet geen gedoe meer over gemaakt worden. Er is hier al genoeg gedoe geweest voor heel weinig."

