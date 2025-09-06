KAA Gent rondt deal af en stelt nieuwkomer meteen voor: "Wil Gent terugbrengen naar de top waar de club hoort"

KAA Gent heeft zich versterkt met de Poolse flankspeler Michal Skóraś. De 25-jarige Skóraś verlaat Club Brugge met een definitieve transfer en vindt in Gent een nieuwe thuis. Hij tekende een contract tot 2029.

De deal hing al een tijdje in de pijplijn, maar is nu ook helemaal rondgekomen. Michal Skóraś heeft zijn medische testen tot een goed einde gebracht en een contract getekend voor vier seizoenen in de Planet Group Arena.

Deal van Skoras komt op zaterdag helemaal rond

Ivan Leko is op de webstek van KAA Gent dan ook zeer tevreden met de nieuwe speler: "We wilden nog meer kwaliteit aan onze kern toevoegen en de komst van Michal sluit daar perfect bij aan."



Lees ook... Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent

"Hij is een speler met troeven die ik belangrijk vind: snelheid, energie, polyvalentie. Skóraś zorgt voor meer concurrentie in de groep, en dat hadden we nodig.”

Iedereen tevreden met de overgang van Skoras van Club Brugge naar Gent

De speler zelf kijkt ook uit naar zijn nieuwe uitdaging: "Ik wil KAA Gent bedanken, want ik voel heel veel vertrouwen bij iedereen binnen de club. Deze stap maakt me echt gelukkig. Samen met het team wil ik Gent terugbrengen naar waar het hoort, aan de top."

En ook Kjeld Fort, Operational Director KAA Gent, is tevreden: “We waren nog op zoek naar versterking op de flanken. Met Skóraś vonden we een opportuniteit die we absoluut niet wilden laten liggen. Hij kent de competitie en ons sportief departement is unaniem overtuigd van zijn meerwaarde.”