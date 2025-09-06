'KRC Genk vindt alsnog oplossing voor overbodige pion'

KRC Genk zoekt nog een oplossing voor Andi Zeqiri. De Zwitserse spits, die niet in de plannen voorkomt maar wel maandelijks geld kost, lijkt op weg naar Widzew Łódź.

KRC Genk zit met veel spitsen, te veel. Na het vertrek van Tolu Arokodare is er nog Hyeon-Gyu Oh, Jusef Erabi, Aaron Bibout, Robin Mirisola en... Andi Zeqiri.

U was misschien vergeten dat die laatstgenoemde nog onder contract lag in Limburg, maar degenen die zijn loon moeten betalen zeker niet. De Zwitser kost iedere maand geld bij Genk.

En dat terwijl hij niet speelt. Afgelopen seizoen werd Zeqiri naar Standard gestuurd, dat hem huurde. Vanwege de financiële realiteit bij de Rouches konden ze hem niet definitief overnemen aan de Maas.

Met de zomermercato die bijna sluit, ook in andere competities, moet er op tijd gehandeld worden. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri kan het zijn dat Genk alsnog een oplossing vindt voor Zeqiri.

Het Poolse Widzew Łódź zit namelijk in vergevorderde gesprekken met Genk over een transfer. De eigenaar van de club en Zeqiri zaten eerder al samen om tot een persoonlijk akkoord te komen. De club heeft er vertrouwen in dat de deal dit weekend nog wordt afgerond.