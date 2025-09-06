Lierse-voorzitter zet druk: "Het is gewoon een must"

Lierse-voorzitter zet druk: "Het is gewoon een must"
Lierse startte zwak in de competitie, maar in de Beker ligt alles nog open. Voorzitter Luc Van Thillo noemt de clash met Merelbeke een must-win om later opnieuw een topaffiche te beleven.

Lierse begon niet goed aan het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League. De Pallieters verloren drie van hun eerste vier wedstrijden en staan met drie punten op de 14e plaats.

Deze week kan de focus echter op de Beker, want daar is nog niets verloren. Zondag neemt de club het op tegen Merelbeke, een ploeg uit de hoogste amateurklasse.

Voorzitter Luc Van Thillo benadrukte het belang nog eens. "Het is gewoon een must", zegt hij bij Gazet van Antwerpen. "We mochten de voorbije jaren al Anderlecht en Antwerp in ons stadion ontvangen. Dat zijn afspraken, waarbij we heel wat nieuwe potentiële fans naar het stadion lokken."

"Maar daarnaast is er zeker ook het sportieve prestige. Ik droom er van om die eerste bekerronde tegen een eersteklasser een keertje te overleven. Ik vind dat we in het verleden zo al een aantal kansen hebben gemist, omdat we te veel roteerden", gaat hij verder.

"Ik bemoei me nooit met een opstelling, maar heb wel gevraagd om met onze sterkst mogelijke elf naar Merelbeke te trekken. Willen we weldra mogelijk opnieuw een topavond beleven tegen een prestigieuze eersteklasser, dan moeten we zondag overleven. Dat is de opdracht", besluit Van Thillo.

