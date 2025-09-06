Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia

Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia
Herinnert u zich de vorige interlandperiodes nog? Toen maakte bondscoach Rudi Garcia toch enkele keuzes die bij de publieke opinie verrassend overkwamen.

De verdediging zag er toen anders uit, met bijvoorbeeld een Koni De Winter die centraal werd uitgespeeld in de Nations League in de heenwedstrijd tegen Oekraïne. Dat was geen succes. Wout Faes kwam daarna in de ploeg, maar die leek tegen Noord-Macedonië toch ook erg kwetsbaar. Verrassend genoeg bleef die staan naast Debast tegen Wales.

Dat liep maar net goed af, want België had een goede offensieve productie nodig om Wales te kloppen in die WK-kwalificatiematch (4-3). Nu is duidelijk waarom Garcia in die wedstrijden vasthield aan het duo Faes-Debast. In de persconferentie in aanloop naar het treffen met Kazachstan benadrukte Garcia het belang van automatismen in de defensie.

Lees ook... Rudi Garcia knipoogt richting verschillende nieuwkomers bij Rode Duivels tegen Kazachstan

Garcia wou in vorige interlands vertrouwen geven

"Het is ook daarom dat ik tussen maart en juni achteraan niet te veel veranderd heb", legt de Fransman uit. "Ze verdienden ook het vertrouwen van de coach", zegt hij over de spelers die toen in de basisploeg stonden. "De groep is nu niet meer hetzelfde." Garcia koos in Liechtenstein voor Theate en Debast, maar sluit nieuwe wijzigingen niet uit.

Voor de bondscoach is het belangrijk dat de ploeg na de 0-6 in de vorige interland de knop snel heeft omgedraaid. "De sfeer was goed, we hebben goed kunnen recupereren. We hebben snel geswitcht richting de voorbereiding op de match tegen Kazachstan. Het is een heel belangrijke match. We willen in deze septembermaand 6 op 6 pakken en dan weer samenkomen in oktober."

Duivels moeten intensiteit en efficiëntie brengen

Garcia heeft er ook voor gewaarschuwd dat Kazachstan in zijn vorige matchen meer had kunnen scoren. "Dit verandert niets aan het feit dat we thuis spelen en onze wil willen opleggen. De weg naar het WK is om het serieus aan te pakken zoals tegen Liechtenstein. We moeten intensiteit en efficiëntie brengen." 

Volg België - Kazachstan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (07/09).

