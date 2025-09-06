Peter Vandenbempt is zwaar onder de indruk van Rode Duivel: "In geen tijd ontwikkeld tot uitblinker"

De Rode Duivels wonnen met 0-6 van Liechtenstein. Maxim De Cuyper blonk uit met een goal en assist. Peter Vandenbempt ziet hem uitgroeien tot vaste waarde op linksachter.

De Rode Duivels speelden donderdagavond een interland tegen Liechtenstein. Ze wonnen met 0-6 en konden op die manier toch wat vertrouwen tanken voor de wedstrijd van zondag, tegen Kazachstan.

Heel wat spelers konden zich tonen, dat was bijvoorbeeld het geval voor Maxim De Cuyper. De jonge flankverdediger liet de voorbije wedstrijden steeds zien dat het de juiste keuze was om hem op te stellen.

Peter Vandenbempt is onder de indruk van De Cuyper

Met een doelpunt en een assist blonk hij uit. "Zelfs in de tijd van de Gouden Generatie was het altijd wat improviseren op de linksachter – denk maar aan centrale verdediger Jan Vertonghen die er vaak moest spelen –, maar nu heeft De Cuyper zich in geen tijd ontwikkeld tot uitblinker bij de nationale ploeg", zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

"En niet alleen met zijn drive en bijdrage aan het aanvallend spel, maar ook zijn statistieken. In deze kwalificatiecampagne heeft hij al drie keer gescoord en twee assists gegeven."

"Daarmee is hij als linksachter de meest productieve speler geworden. Hij heeft in 11 wedstrijden bijvoorbeeld meer doelpunten gemaakt dan diepe spits Openda in 28. Dus dat is uitstekend. Dan ook nog zijn standaardsituaties, voorzetten...", besluit Vandenbempt, met niets dan lof voor de speler van Brighton.

Maxim De Cuyper

