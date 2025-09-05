Probleem opgelost: Rode Duivels hebben hun linksback voor de volgende tien jaar

Wat een wedstrijd weer van Maxim De Cuyper! De vleugelverdediger van Club Brugge was twee keer beslissend en vestigt zich als een van de beste doelpuntenmakers van de selectie.

De linksachter was jarenlang een zorgenkind bij de Rode Duivels. Waar rechts Thomas Meunier zich ontpopte tot een vaste waarde van de gouden generatie, moest de linkerflank vaak worden ingevuld door spelers die daar niet helemaal thuishoorden.

X-factor

Jan Vertonghen, Yannick Carrasco en Thorgan Hazard passeerden de revue, terwijl Timothy Castagne vooral degelijk zijn werk deed, maar zonder echte X-factor. Die flair lijkt Maxim De Cuyper nu wél te brengen.



Lees ook... De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

In elf interlands scoorde de linksback van Brighton & Hove Albion al vier keer. Tijdens deze kwalificatiecampagne zit hij bovendien aan twee doelpunten en twee assists. “Het is een van mijn kwaliteiten en ik help graag het team”, glimlachte hij na de wedstrijd. “Maar topscorer van de campagne? Dat zal toch niet gebeuren.”

Zijn laatste treffer, een rake kopbal, kwam voor velen als een verrassing. “Koppen is niet mijn sterkste punt, ik herinner me zelfs geen eerdere goal met het hoofd”, gaf hij toe. Toch liet hij zien ook in het strafschopgebied een killer te kunnen zijn. Daarnaast bouwt hij naam op met zijn vrije trappen: tegen Liechtenstein dwong hij de doelman tot een knappe redding met een geplaatste krul.

Concurrentie met Seys

Defensief werkpuntjes blijven er, maar in de nationale ploeg lijkt De Cuyper intussen onmisbaar. Zijn ontwikkeling bij Brighton moet hem nog completer maken. Tegelijk krijgt hij steeds meer concurrentie, onder meer van Diego Moreira en ook van Joaquin Seys, die echter geblesseerd uitviel.

De Cuyper ziet die strijd om de linksachterpositie vooral als iets positiefs. “Het is een mooi compliment voor Club Brugge dat twee jongens uit hun opleiding nu concurrenten zijn bij de nationale ploeg”, zei hij. “Of het toeval is dat er zoveel linksbacks doorkomen, weet ik niet, maar het toont hoe sterk de opleiding in het algemeen is.”

Over Seys blijft hij hoopvol. “Ik weet niet of hij zondag kan spelen, maar we hopen natuurlijk van wel”, besluit De Cuyper. Zo lijkt België voor het eerst in jaren meerdere échte opties te hebben op de positie die zo vaak een zwak punt was.