Speelt Club Brugge nog een aanvaller kwijt? 'Persoonlijk akkoord gevonden'

Club Brugge probeert in de slotweek van de transfermercato zijn kern nog wat op te schonen. Met de komst van een aantal nieuwe aanvallende versterkingen zou bijvoorbeeld Gustaf Nilsson nog mogen vertrekken bij blauw-zwart.

Een van de landen waar voorlopig ook nog transfers mogelijk zijn is Turkije. Een paar dagen geleden meldden we u al dat er vanuit dat land de nodige aandacht is voor Gustaf Nilsson.

Nilsson ziet een stap naar het buitenland op zich zeker ook zitten, maar is tot dusver wel nog niet op weg naar Turkije. Vrijdag speelde hij nog mee in een oefenwedstrijd tegen Zulte Waregem, die met 1-2 werd verloren.

'Gustaf Nilsson vindt persoonlijk akkoord met Samsunspor'

Volgens bepaalde Turkse bronnen zou er ondertussen wel al een persoonlijk akkoord zijn tussen het management van de Zweedse aanvaller en de Turkse club Samsunspor.

Samsunspor, Gustaf Nilsson'a somut ilgi gösteriyor. Oyuncu ve maiyeti ile kişisel şartlarla ilgili kişisel bir anlaşmaya varıldı. Samsunspor ve Club Brugge arasında satın alma seçeneği olan bir kredi için müzakereler devam ediyor. Ana nokta, şu anda Samsunspor için… https://t.co/octP1BkwLI — EmreKargün™ (@EmreKargun55) September 6, 2025

Nu is het aan Samsunspor en Club Brugge om er samen uit te raken onder welke voorwaarden de deal rond kan komen. Helemaal rond is de overeenkomst zeker nog niet.

Het grootste probleem zou in de aankoopoptie van de vermoedelijke huurdeal zitten. Die is voor de Turken op dit moment nog te hoog en dus moet er verder onderhandeld worden.