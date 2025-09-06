Wat een carrièreswitch: Club Brugge haalt absolute succescoach in huis ... uit het volleybal

Van een ongeziene carrièreswitch gesproken. Een absolute topcoach in het volleybal gaat vanaf dit seizoen aan het werk in het ... voetbal. Club Brugge heeft er op die manier een vat vol ervaring bijgekregen.

26 prijzen gepakt bij Knack Roeselare. En nu op naar een nieuwe sport? Dat is het verhaal van Steven Vanmedegael. Een paar maanden geleden besloot hij ermee op te houden bij Roeselare.

Steven Vanmedegael van volleybal naar Club Brugge

Nu gaat hij aan de slag bij Club Brugge. Vanmedegael wordt physical coach van de U16 van blauw-zwart. Een toch wel bijzondere overstap voor iemand die met volwassenen werkte en in een andere sport.

“De aanstelling van Steven als physical coach U16 maakt onze ambities alleen maar duidelijker om nog meer in te zetten op specialisatie binnen onze staff en zo de succesvolle doorstroming richting Club 1 te waarborgen”, zegt Academy Director Jarno Verheye tegen Sporza.

Echte vakspecialist

“Met Steven voegen we een absolute vakspecialist toe aan onze jeugdwerking. Naast ervaring op het allerhoogste niveau, is hij een winnaar met een fantastisch palmares van 26 prijzen en succes op Europees niveau, wat de ontwikkeling van onze jeugdspelers alleen maar ten goede kan komen.”

Met 8 landstitels, 9 bekers, 6 supercups, een BeNe Cup en een zilveren medaille in de CEV Cup is het palmares van de man in ieder geval heel erg groot. Nu kan hij ook een rol gaan vervullen in het voetbal.