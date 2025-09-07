Hallo Rudi Garcia? Terwijl Openda geen indruk maakt scoort deze Belgische spits zijn 16e doelpunt van het seizoen

Hallo Rudi Garcia? Terwijl Openda geen indruk maakt scoort deze Belgische spits zijn 16e doelpunt van het seizoen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tijdens de interlandbreak liggen de meeste competities stil. Maar de MLS gaat gewoon door, met voormalige topscorers uit de Pro League.

Romelu Lukaku is afwezig bij de Rode Duivels met een blessure en dus moet Rudi Garcia aanvallend voor andere opties kiezen. Loïs Openda in de basis tegen Liechtenstein, Michy Batshuayi terug in de groep: de blessure van Big Rom heeft al tot veranderingen geleid.

In oktober kan dit ook ten goede komen aan spelers die zich de afgelopen maanden sterk hebben ontwikkeld, zoals Lucas Stassin of Roméo Vermant. Zeker omdat Openda nog altijd geen indruk kan maken.

Lees ook... LIVE: Match gespeeld in nog geen twee minuten tijd, Duivels kunnen vrij spelen tweede helft

Terwijl analisten debatteren over de nieuwe aanvaller van Juventus, gaat Hugo Cuypers door met het maken van doelpunten. Afgelopen nacht sloeg de Luikenaar weer toe voor Chicago.

Hugo Cuypers maakt veel indruk in de VS

Met een zeer slimme loopactie in het strafschopgebied benutte hij zijn kans perfect. Dit stelde hem in staat om de 3-0 binnen te schieten. Eerder had Philip Zinckernagel ook al gescoord. Chicago won uiteindelijk met 3-2.

Cuypers ziet zijn statistieken de lucht ingaan. Ondanks dat het MLS-seizoen in februari begon, is dit toch al zijn 16e doelpunt (in 27 wedstrijden). Voldoende om Rudi Garcia, ondanks het nadeel dat hij in de VS speelt, te kunnen overtuigen?

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg België - Kazachstan nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Kazachstan

Meer nieuws

LIVE: Match gespeeld in nog geen twee minuten tijd, Duivels kunnen vrij spelen tweede helft Live

LIVE: Match gespeeld in nog geen twee minuten tijd, Duivels kunnen vrij spelen tweede helft

21:31
Liechtenstein opnieuw door de gehaktmolen: nieuwe leider in de groep van de Rode Duivels

Liechtenstein opnieuw door de gehaktmolen: nieuwe leider in de groep van de Rode Duivels

21:20
Romeo Vermant een smeerlapje op het veld? "Ik neem die rol met plezier op mij "

Romeo Vermant een smeerlapje op het veld? "Ik neem die rol met plezier op mij "

21:00
Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

11:40
De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

11:30
2
Done Deal: van Technisch Directeur bij Cercle Brugge naar exotisch avontuur in Chili

Done Deal: van Technisch Directeur bij Cercle Brugge naar exotisch avontuur in Chili

20:15
Lokeren haalt versterking bij Cercle Brugge

Lokeren haalt versterking bij Cercle Brugge

20:01
1
OFFICIEEL: Dender shopt in eigen land en haalt speler binnen die al twee keer op rij degradeerde

OFFICIEEL: Dender shopt in eigen land en haalt speler binnen die al twee keer op rij degradeerde

19:30
1
Turkse club informeert naar Yannick Carrasco, maar schrikt van diens vorstelijk salaris

Turkse club informeert naar Yannick Carrasco, maar schrikt van diens vorstelijk salaris

14:30
Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

13:23
'Beerschot pakt uit met komst van 74-voudig international die Rode Duivels bijna uitschakelde op WK'

'Beerschot pakt uit met komst van 74-voudig international die Rode Duivels bijna uitschakelde op WK'

19:00
2
Dolberg maakte het al eens mee: Denemarken contacteert UEFA over een probleem in Griekenland

Dolberg maakte het al eens mee: Denemarken contacteert UEFA over een probleem in Griekenland

18:30
En nog een team uit Challenger Pro League gaat eruit in Croky Cup: wat deden Lierse, Lommel, Charleroi & co?

En nog een team uit Challenger Pro League gaat eruit in Croky Cup: wat deden Lierse, Lommel, Charleroi & co?

18:45
Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"

Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"

09:30
1
Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar

Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar

18:00
9
Marc Overmars aan het werk: dit zijn de exacte cijfers achter de transfer van Diawara naar Antwerp

Marc Overmars aan het werk: dit zijn de exacte cijfers achter de transfer van Diawara naar Antwerp

17:30
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Godts - Sobol - Salifou

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Godts - Sobol - Salifou

16:30
Ex-speler Kortrijk en Charleroi ontvluchtte Kazachstan voor... Vietnam: "Er wordt veel geld betaald"

Ex-speler Kortrijk en Charleroi ontvluchtte Kazachstan voor... Vietnam: "Er wordt veel geld betaald"

17:00
Veel rivaliteit tussen de clubs, maar ook helpende handen in een van de grootste steden van ons land

Veel rivaliteit tussen de clubs, maar ook helpende handen in een van de grootste steden van ons land

16:45
Opvallende move voor Ajax-Belg? Turkse club - waar trainer enorme fan is - komt aankloppen

Opvallende move voor Ajax-Belg? Turkse club - waar trainer enorme fan is - komt aankloppen

16:30
Verdediger denkt al voorzichtig aan de Gouden Schoen: "Met deze vorm zou het kunnen lukken"

Verdediger denkt al voorzichtig aan de Gouden Schoen: "Met deze vorm zou het kunnen lukken"

16:00
Hyeon-gyu Oh reageert op afgesprongen transfer naar Stuttgart en op knieproblemen: "Dan is er geen probleem"

Hyeon-gyu Oh reageert op afgesprongen transfer naar Stuttgart en op knieproblemen: "Dan is er geen probleem"

15:30
PSG woedend, twee sterspelers geblesseerd nadat ze Deschamps waarschuwden: "Alleen op de bank nul risico"

PSG woedend, twee sterspelers geblesseerd nadat ze Deschamps waarschuwden: "Alleen op de bank nul risico"

15:00
Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten

Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten

14:15
3
Tom Caluwé haalt derde keer uit voor KV Mechelen: "Veelzijdigheid en winnaarsmentaliteit"

Tom Caluwé haalt derde keer uit voor KV Mechelen: "Veelzijdigheid en winnaarsmentaliteit"

14:45
🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout

🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout

14:00
3
Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar"

Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar"

13:30
3
Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

12:30
3
De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"

De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"

21:40
2
Bondscoach Kazachstan verstuurt stevig signaal richting Rode Duivels en doet uit de doeken hoe hij hen wil verrassen

Bondscoach Kazachstan verstuurt stevig signaal richting Rode Duivels en doet uit de doeken hoe hij hen wil verrassen

06/09
Sneuvelen er opnieuw enkele tweedeklassers? Deze wedstrijden staan zondag op het programma in de Croky Cup!

Sneuvelen er opnieuw enkele tweedeklassers? Deze wedstrijden staan zondag op het programma in de Croky Cup!

12:00
Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia

Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia

06/09
2
Quo vadis, Napoli? De Bruyne doet uitspraken over zoontje en Champions League: "Geloof niet alles wat in de pers staat"

Quo vadis, Napoli? De Bruyne doet uitspraken over zoontje en Champions League: "Geloof niet alles wat in de pers staat"

07:00
OHL wil ex-goalgetter terughalen naar Belgische competitie

OHL wil ex-goalgetter terughalen naar Belgische competitie

11:00
Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

23:00
6
KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken

KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken

10:31
7

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 6
Georgië Georgië 3-0 Bulgarije Bulgarije
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Litouwen Litouwen 2-3 Nederland Nederland
België België 2-0 Kazachstan Kazachstan
Luxemburg Luxemburg 0-0 Slovakije Slovakije
Turkije Turkije 0-3 Spanje Spanje
Polen Polen 2-0 Finland Finland
Duitsland Duitsland 1-1 Noord-Ierland Noord-Ierland
Israël Israël 08/09 Italië Italië
Kroatië Kroatië 08/09 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 08/09 Zweden Zweden
Zwitserland Zwitserland 08/09 Slovenië Slovenië
Gibraltar Gibraltar 08/09 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Wit-Rusland Wit-Rusland 08/09 Schotland Schotland
Griekenland Griekenland 08/09 Denemarken Denemarken
Armenië Armenië 09/09 Ierland Ierland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 09/09 Oekraïne Oekraïne
Noorwegen Noorwegen 09/09 Moldavië Moldavië
Frankrijk Frankrijk 09/09 IJsland IJsland
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 09/09 Oostenrijk Oostenrijk
Cyprus Cyprus 09/09 Roemenië Roemenië
Hongarije Hongarije 09/09 Portugal Portugal
Servië Servië 09/09 Engeland Engeland
Albanië Albanië 09/09 Letland Letland

Nieuwste reacties

TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over België - Kazachstan: 2-0 filip hendrix filip hendrix over Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst ikke.. ikke.. over Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar YoniVL YoniVL over Hallo Rudi Garcia? Terwijl Openda geen indruk maakt scoort deze Belgische spits zijn 16e doelpunt van het seizoen Johnnie Walker Johnnie Walker over Marc Overmars aan het werk: dit zijn de exacte cijfers achter de transfer van Diawara naar Antwerp Boktor Boktor over Lokeren haalt versterking bij Cercle Brugge SeniorClub SeniorClub over OFFICIEEL: Dender shopt in eigen land en haalt speler binnen die al twee keer op rij degradeerde mantoch mantoch over 'Beerschot pakt uit met komst van 74-voudig international die Rode Duivels bijna uitschakelde op WK' DKMA DKMA over Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved