Hallo Rudi Garcia? Terwijl Openda geen indruk maakt scoort deze Belgische spits zijn 16e doelpunt van het seizoen

Tijdens de interlandbreak liggen de meeste competities stil. Maar de MLS gaat gewoon door, met voormalige topscorers uit de Pro League.

Romelu Lukaku is afwezig bij de Rode Duivels met een blessure en dus moet Rudi Garcia aanvallend voor andere opties kiezen. Loïs Openda in de basis tegen Liechtenstein, Michy Batshuayi terug in de groep: de blessure van Big Rom heeft al tot veranderingen geleid.

In oktober kan dit ook ten goede komen aan spelers die zich de afgelopen maanden sterk hebben ontwikkeld, zoals Lucas Stassin of Roméo Vermant. Zeker omdat Openda nog altijd geen indruk kan maken.



Terwijl analisten debatteren over de nieuwe aanvaller van Juventus, gaat Hugo Cuypers door met het maken van doelpunten. Afgelopen nacht sloeg de Luikenaar weer toe voor Chicago.

Hugo Cuypers maakt veel indruk in de VS

Met een zeer slimme loopactie in het strafschopgebied benutte hij zijn kans perfect. Dit stelde hem in staat om de 3-0 binnen te schieten. Eerder had Philip Zinckernagel ook al gescoord. Chicago won uiteindelijk met 3-2.

Hugo Cuypers maakt het 3-0 met zijn 16e doelpunt van het seizoen! 😤 pic.com/0nDUA85uSE — Major League Soccer (@MLS) 7 september 2025

Cuypers ziet zijn statistieken de lucht ingaan. Ondanks dat het MLS-seizoen in februari begon, is dit toch al zijn 16e doelpunt (in 27 wedstrijden). Voldoende om Rudi Garcia, ondanks het nadeel dat hij in de VS speelt, te kunnen overtuigen?