OFFICIEEL: Dender shopt in eigen land en haalt speler binnen die al twee keer op rij degradeerde

FCV Dender blijft actief op de transfermarkt. Na een hoop uitgaande transfers en het vertrek van trainer Euvrard, haalt de club met Sambu Marsoni een ervaren flankspeler in huis.

FCV Dender deed deze zomer al een hoop mooie transfers, zonder echt veel geld uit te geven. Maar de JPL-club zag ook een paar sterkhouders vertrekken, evenals trainer Vincent Euvrard

En daarom lijkt de club nog niet klaar te zijn op de mercato. Zondag werd dat duidelijk: de club kwam naar buiten met mooi nieuws. "We versterken onze rechterflank met Sambu Marsoni", klinkt het bij de club.



FCV Dender shopt in eigen land

Marsoni zijn ze gaan halen in eigen land. De 29-jarige speler was sinds de zomer van 2023 actief bij RWDM Brussels. Voordien speelde hij bij Seraing en enkele kleinere Waalse clubs, net als het Franse SO Cholet.

De flankspeler werd geboren in Luik, maar heeft wel de Angolese nationaliteit. In totaal speelde hij 155 wedstrijden bij Seraing en 54 bij RWDM.

Een opvallend feit is dat hij in 2023 met Seraing degradeerde uit de JPL, en een seizoen later met RWDM. Of hij Dender meer gelukt brengt zullen we nog moeten zien.