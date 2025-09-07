Opvallende move voor Ajax-Belg? Turkse club - waar trainer enorme fan is - komt aankloppen

Mika Godts staat in de belangstelling. Volgens Ethem Sündük van de Turkse tak van GOAL overweegt Besiktas een openingsbod neer te leggen bij Ajax voor de Belgische vleugelaanvaller. De belangstelling wordt in Turkse media als serieus omschreven.

De club uit Istanbul, momenteel elfde in de Süper Lig, is op zoek naar een nieuwe linksbuiten. Oorspronkelijk stond Leandro Trossard hoog op het lijstje, maar de Arsenal-speler blijkt financieel onhaalbaar. Daardoor is Besiktas uitgekomen bij Godts, die nog steeds als een groot talent wordt gezien.

De timing speelt in het voordeel van de Turken. In Nederland sloot de transfermarkt al op 2 september, maar in Turkije hebben clubs nog tot 12 september de tijd om zaken te doen. Het is dus afwachten of Ajax in de komende dagen formeel een bod ontvangt.

Trainer is een fan

Sergen Yalcin, de huidige trainer van Besiktas, is in ieder geval een groot bewonderaar. De 52-jarige coach sprak vorig seizoen nog vol lof over Godts, toen hij tweemaal scoorde tegen de Turkse club. “Ajax heeft een linksbuiten die pas negentien jaar oud is. Die is volgend jaar 100 miljoen euro waard. En hij speelt dan bij Liverpool, Manchester City of Arsenal. Zo hoort een jonge speler te spelen”, zei Yalcin destijds.

Godts ligt bij Ajax nog lang vast: in november vorig jaar verlengde hij zijn contract tot medio 2029. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel geschat op zo’n tien miljoen euro. Daarmee lijkt Ajax voorlopig stevig in het zadel te zitten.

Toch is zijn sportieve situatie niet ideaal. De 20-jarige Belg moet Raúl Moro voor zich dulden en komt voorlopig vooral als invaller in actie. Ajax sprak eerder met Napoli over een mogelijke transfer, maar een overstap bleef uit. Nu lijkt Besiktas de volgende gegadigde.