Alweer komt voormalige Anderlecht-speler bij Union terecht: Boskamp stelt zich vragen bij paars-wit
Union SG kende een opvallende transferperiode met de uitgaande transfers van Vanhoutte en Castro Montes. Boskamp betreurt vooral het vertrek van Castro Montes en kijkt uit naar de impact van nieuwkomers Schoofs en Patris.

Deze transferperiode zagen we heel wat opvallende transfers. Union SG zorgde daar ook voor afgelopen week. Charles Vanhoutte (Nice) en Alessio Castro Montes (Köln) vertrokken.

Johan Boskamp zal vooral die laatstgenoemde missen. "Jammer! Zonder die kloteblessure van vorig seizoen hadden ze hem nooit laten gaan", zegt hij bij Het Belang van Limburg. Louis Patris werd gehaald als vervanger, terwijl Rob Schoofs van KV Mechelen overkwam na het vertrek van Vanhoutte.

"Schoofs vind ik een heel goeie speler, maar niet helemaal hetzelfde type als Charles Vanhoutte. Benieuwd naar welk effect dat zal hebben op de balans binnen de ploeg", gaat Boskamp verder.

"Patris is dan weer een speler waardoor ik me vragen stel bij wat er allemaal gaande is op Anderlecht", klinkt het. "Bij OH Leuven was hij goed, bij Anderlecht ontzettend slecht en bij STVV haalde hij dan toch weer zijn niveau."

"Lag het dan aan hem of aan Anderlecht? Dat zal duidelijk worden bij Union", besluit Boskamp. Binnen enkele maanden zullen we daar een antwoord op weten.

