Jupiler Pro League-clubs doen héél goede zaken: dit is het recordcijfer waarvoor deze zomer verkocht werd

Voor het officiële einde van de zomermercato hebben Belgische profclubs al een record te pakken. De uitgaande transfers van deze periode bedragen minstens 381 miljoen euro, een stijging van 21,3 procent ten opzichte van het vorige record van 314 miljoen in 2024.

De Pro League bevestigt hiermee opnieuw haar status als kweekvijver voor toptalenten en leverancier voor Europese topcompetities. Verschillende spelers trokken deze zomer naar de Premier League, Serie A, Ligue 1, de Bundesliga en Benfica.

Onder meer Maxim De Cuyper, Noah Sadiki, Tolu Arokodare, Senne Lammens, Mike Penders en Chemsdine Talbi vonden een nieuwe club in de Premier League. Ardon Jashari en Matija Frigan verkasten naar Italië, Franjo Ivanovic naar Benfica, terwijl Charles Vanhoutte, Koki Machida en Ezekiel Banzuzi elders in Europa een avontuur begonnen.

Meer netto-opbrengst dan vorige 2 mercato's samen

Met deze transferopbrengsten bevestigen de Belgische clubs hun rol als betrouwbare partner voor Europese topcompetities. De combinatie van sportief succes en een sterke jeugdwerking blijkt een vruchtbare strategie.

De voorlopige balans van de transferperiode toont een positieve netto-opbrengst van 234 miljoen euro. Dat is meer dan de gecombineerde uitgaande transfers van de twee voorgaande mercato’s.

Lorin Parys, CEO van de Pro League, benadrukt dat dit geen toevalligheid is. “Het resultaat van jarenlange investeringen in jeugdopleidingen en omkadering door onze clubs", aldus Parys.

De opbrengsten vloeien ook terug naar de jeugd. Vorig jaar investeerden de profclubs 78 miljoen euro in jeugdopleiding, een stijging van 60 procent in drie jaar. Ook het vrouwenvoetbal en lokale sociale projecten kregen meer middelen.

Daarnaast hanteren de clubs strenge financiële regels om de toekomst gezond te houden. Parys roept het beleid op om de Belgische opleidingsstrategie te beschermen, vooral nu het internationale transferbeleid door dossiers zoals Diarra onzekerheid kent.