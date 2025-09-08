Krijgen we een drukke laatste transferdag bij Standard? Dit is de stand van zaken

Krijgen we een drukke laatste transferdag bij Standard? Dit is de stand van zaken
Foto: © photonews

Een verdediger op links, een centrale verdediger, en de dossiers rond Grejohn Kyei en Souleyman Doumbia: het einde van de transferperiode belooft roerig te worden bij Standard.

Het is transfer deadline day in België. De zomermercato sluit om 23.59 uur vanavond, en heel wat clubs zouden nog één of meerdere transfers kunnen realiseren. Bij Standard wil Marc Wilmots vooral de defensie versterken, nadat hij heeft vastgesteld dat de huidige verdediging moeite heeft met het hoge blok.

De sportief directeur van de Rouches had geoordeeld dat de verdediging vorig seizoen een sterk punt was en dat het niet nodig was om deze te versterken. Maar de verdediging evolueert niet langer op dezelfde manier, moet nu deelnemen aan het spel en heeft meerdere belangrijke spelers verloren, zoals Nathan Ngoy, Ilay Camara, Bosko Sutalo, Attila Szalai of Daryl Leunga Leunga, terwijl David Bates geblesseerd blijft.

Lees ook... Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

Standard is daarom op zoek naar minstens één extra verdedigende speler en volgt nog steeds de situatie van Eduard Sobol op, die te weinig speeltijd krijgt bij Strasbourg. Hij is een van de profielen die worden overwogen, maar het bestuur richt zich nu op Eric Bocat, die bij Mouscron en Sint-Truiden speelde en weinig speeltijd kreeg bij Stoke City. Bocat is de nieuwe prioriteit, Sobol komt op de tweede plaats.

Bocat in plaats van Sobol op links

Er kan ook nog een centrale verdediger worden aangetrokken. De piste van Edgaras Utkus van Cercle Brugge werd overwogen, waarschijnlijk tevergeefs. Last-minute transfermogelijkheden worden geanalyseerd, maar de salariseisen van spelers die bijna geen transfersom kosten, zijn vaak hoog voor de Rouches.

Wat betreft vertrekken hoopt Standard nog steeds een oplossing te vinden voor Grejohn Kyei, die de club na vanavond zou kunnen verlaten, aangezien de transfermarkt nog niet in alle landen is gesloten. Russische, Midden-Oosterse en Turkse clubs hebben de afgelopen weken informatie ingewonnen, maar geen ploeg lijkt écht geïnteresseerd. De Fransman zou dus tot januari kunnen blijven, tenzij het verbreken van het contract de beste optie blijkt te zijn. Dezelfde situatie geldt voor Souleyman Doumbia, die vroegtijdig terugkeerde van zijn uitleenbeurt in de MLS.

Voor de rest zou alleen een aanzienlijk last-minute bod de plannen kunnen verstoren. De andere spelers staan niet te koop, maar Standard zou moeite hebben om een miljoenenbod te weigeren. Zo zou deze laatste dag toch intens kunnen zijn op Sclessin.

