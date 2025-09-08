Mark van Bommel blijft aan de zijlijn: specifieke eisen maken terugkeer lastig

Mark van Bommel zit al meer dan een jaar zonder club sinds zijn vertrek bij Antwerp. Ondanks zijn ervaring en naam in het Europese voetbal, lijkt een snelle terugkeer voorlopig niet aan de orde.

De reden ligt bij de specifieke voorwaarden die Van Bommel stelt. Zo wilde hij eerder naar FC Twente, maar dat bleek onmogelijk. De trainer vroeg onder meer om vier assistent-trainers mee te nemen, iets waar de Tukkers financieel niet aan konden voldoen.

FC Twente zelf zoekt momenteel nog steeds een opvolger voor Joseph Oosting, die na slechts vier duels in de Eredivisie werd ontslagen. Oosting verzamelde drie punten en zag zijn team op de veertiende plaats eindigen.

Technisch directeur Jan Streuer erkent dat het vinden van een geschikte trainer moeilijk verloopt. “Zoiets is wel makkelijker als je een trainer zoekt voor komend seizoen, dan na vier wedstrijden in het nieuwe seizoen”, vertelde hij aan Tubantia.

De club hoopte aanvankelijk snel duidelijkheid te hebben, maar benadrukt dat er geen overhaaste beslissing zal worden genomen. Totdat een nieuwe coach is gevonden, staat Ivar van Dinteren voorlopig aan het roer, onder andere voor het duel tegen NAC.

Voor Van Bommel betekent dit dat hij voorlopig aan de zijlijn blijft. Zijn hoge eisen en de financiële beperkingen van geïnteresseerde clubs maken een terugkeer uitdagend.