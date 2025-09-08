Nog één dossier lag op tafel bij Club Brugge, maar dat werd ook een 'njet': mercato blauw-zwart zit erop

Het lijkt er sterk op dat Gustaf Nilsson Club Brugge niet meer zal verlaten. De Zweedse spits stond de voorbije weken nog in de belangstelling van het Turkse Samsunspor, maar die piste is inmiddels definitief van de baan. Daarmee lijkt de mercato bij Blauw-Zwart helemaal gesloten.

Aan inkomende zijde gebeurde er al een tijd niets, en alleen aan de uitgaande kant viel nog wat beweging te noteren. Zo trok Michal Skoras vorig weekend naar AA Gent. Ook voor Nilsson leek er even een vertrek in de maak, maar daar komt dus niets van in huis.

De 28-jarige aanvaller is ondertussen weggezakt in de pikorde bij Club Brugge. Romeo Vermant groeide uit tot de onbetwiste eerste spits, Nicolo Tresoldi kreeg na diens uitvallen een kans en ook jongeling Kaye Furo mocht al meerdere keren invallen. Nilsson zelf speelde dit seizoen tot nu toe enkel een halfuurtje in de terugmatch tegen Rangers.

Nilsson wees voorstel zelf af

Club Brugge stond open voor een transfer en Samsunspor meldde zich met een concreet voorstel. De Turken bereikten zelfs een akkoord met Blauw-Zwart om Nilsson te huren met aankoopoptie. Uiteindelijk kwam er echter geen deal met de speler zelf tot stand.

Volgens voorzitter Yüksel Yıldırım wees Nilsson het voorstel af omdat hij met Club Brugge de Champions League wil spelen. “Nilsson heeft duidelijk zijn wens uitgesproken om met Club in de Champions League uit te komen”, zei Yıldırım.

Daarmee lijkt het verhaal rond Nilsson voorlopig afgerond en is de kern van Club Brugge compleet. De club wil niemand meer laten vertrekken.