OFFICIEEL: KAA Gent rondt zomermercato af met komst van verdediger

KAA Gent heeft de zomermercato afgesloten met de komst van Jean-Kévin Duverne. De 28-jarige Haïtiaanse international wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van FC Nantes.

Duverne begon zijn professionele carrière bij RC Lens, waar hij al op jonge leeftijd doorbrak in het eerste elftal en meer dan 100 wedstrijden in de Ligue 2 speelde. Daarna verkaste hij naar Stade Brestois, waar hij vier seizoenen een vaste waarde was en meer dan 140 wedstrijden speelde, inclusief periodes als aanvoerder.

De rechtsvoetige centrale verdediger staat bekend om zijn polyvalentie. Bij Brest speelde hij geregeld op de linkerflank en kon hij ook als rechtsachter uit de voeten. FC Nantes haalde Duverne in 2023, waarna hij in januari 2025 werd verhuurd aan KV Kortrijk. Daar maakte hij in 13 wedstrijden indruk met 4 doelpunten en 2 assists.

Trainer Ivan Leko is tevreden met de nieuwe aanwinst: “Duverne is een speler die snelheid koppelt aan kracht. Hij liet afgelopen seizoen zien dat hij ook als verdediger belangrijk kan zijn met goals en assists. Zijn ervaring, ook in België, is een troef.”

De 1m86 grote verdediger is momenteel nog actief met Haïti in de WK-kwalificaties. Na de interland tegen Costa Rica op woensdag 10 september sluit hij aan bij de Buffalo’s.

Operational Director Kjeld Fort vult aan: “Met Skoras haalden we een speler die polyvalent is in de aanval en voor Duverne geldt die veelzijdigheid in het verdedigende compartiment. Hij voegt met zijn lengte, kracht en snelheid atletisch vermogen toe aan de defensie.”

KAA Gent
Nantes
Jean-Kevin Duverne

