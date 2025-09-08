OFFICIEEL: Zulte Waregem laat jonge aanvaller nog vertrekken naar Eerste nationale

OFFICIEEL: Zulte Waregem laat jonge aanvaller nog vertrekken naar Eerste nationale

Zulte Waregem kende een moeilijke start in de Jupiler Pro League en telt na zes speeldagen slechts vier punten. Jong talent Oscar N'Guettia wordt intussen uitgeleend aan Merelbeke om ervaring op te doen.

Zulte Waregem kon afgelopen seizoen weer promoveren naar de Jupiler Pro League. De club heeft het in de openingsfase van het nieuwe voetbaljaar niet meteen gemakkelijk.

Essevee speelde gelijk tegen KV Mechelen, won van Anderlecht en verloor van Westerlo, Club Brugge, KRC Genk en STVV. Daardoor blijft het achter met slechts vier punten na zes wedstrijden.

De club deed al enkele mooie transfers, maar zag ook sterkhouders vertrekken. Vooral de transfer van Pape Demba Diop zal op sportief vlak gevoeld worden.

De transfermarkt sluit maandagnacht en Zulte Waregem profiteerde hiervan om een speler uit te lenen. De club maakte bekend dat het Oscar N’Guettia uitleent aan Merelbeke.

Het lijkt erop dat de club de 18-jarige aanvaller uit Ivoorkust dit seizoen geen garanties op speelminuten kon geven. Nu zal hij ervaring opdoen bij Merelbeke, dat vorig weekend door Lierse werd uitgeschakeld in de Croky Cup.

