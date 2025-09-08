Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije

Sinan Bolat staat op het punt om nog een transfer te verwezenlijken. De ervaren doelman is momenteel nog onder contract bij KVC Westerlo, maar zijn vertrek lijkt onafwendbaar.

Volgens journalist Sasha Tavolieri heeft Bolat een nieuwe club gevonden: de Turkse tweedeklasser Igdir FK. Hij verblijft in Turkije voor medische testen en alles tussen de clubs zou al rond zijn.

Met de transfer verdwijnt bij Westerlo een aanzienlijk salaris van de loonlijst. Bolat ligt nog een jaar vast in Westerlo, maar maakte al langer geen deel meer uit van de plannen van de club.

Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Kasimpasa, waar hij amper twee wedstrijden speelde. Het vertrouwen in de ervaren doelman leek definitief weggevallen.

Veel Belgische topclubs

Bolat kan terugblikken op een lange en veelzijdige carrière. Hij begon bij KRC Genk en brak door bij Standard, waarna hij onder andere uitkwam voor FC Porto, Club Brugge, Galatasaray, Royal Antwerp en AA Gent.

Daarnaast verdedigde hij ook de kleuren van Kayserispor, Nacional en Arouca. Op internationaal niveau speelde Bolat twaalf keer voor Turkije. Met zijn transfer naar Igdir FK begint hij een nieuwe hoofdstuk in eigen land.