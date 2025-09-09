DONE DEAL: Ambitieuze tweedeklasser komt nog met last-minute transfer van polyvalente spelmaker

DONE DEAL: Ambitieuze tweedeklasser komt nog met last-minute transfer van polyvalente spelmaker
KV Kortrijk heeft op Transfer Deadline Day nog een knappe transfer weten te volmaken. Het heeft met de Zuid-Afrikaanse Cassius Mailula een extra spelmaker aan de kern weten te verbinden op huurbasis. Dat maakten de Kerels zelf bekend.

"KV Kortrijk is verheugd om de komst van de Zuid-Afrikaanse Cassius Mailula (24) aan te kondigen. De snelle en beweeglijke aanvallende middenvelder sluit zich aan bij onze Kerels tot het einde van het seizoen. KVK bedong ook een aankoopoptie", aldus Kortrijk op haar webstek.

Mailula, afkomstig uit Ga-Molepo in de Limpopo-provincie in Zuid-Afrika, kwam via de prestigieuze Mamelodi Sundowns-academie naar het profniveau. In zijn doorbraakseizoen (2022-2023) scoorde hij 9 goals in 17 competitiewedstrijden, en werd hij uitgeroepen tot Young Player of the Season in de Zuid-Afrikaanse hoogste klasse.

Spelmaker met polyvalentie voor KV Kortrijk

In juli 2023 volgde de stap naar het buitenland: hij tekende bij Toronto FC in de Major League Soccer. In 2024 werd hij verhuurd aan de Marokkaanse topclub Wydad Athletic Club, waar hij goed was voor 6 doelpunten en 7 assists.

Ook op internationaal niveau zette Mailula al stappen: in 2023 maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Zuid-Afrika. Bovendien staat hij bekend als een polyvalente aanvaller: inzetbaar als centrumspits, schaduwspits én op de flanken.

“Mailula is een offensief ingestelde speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij speelde deze zomer nog op de FIFA World Cup voor Clubs, waarin hij ook scoorde”, verduidelijkte Nils Vanneste, Sporting Director bij KVK, nog.

