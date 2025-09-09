Hoe Club Brugge het record van Jashari nog zal verbeteren: achter stugge houding zit een berekende strategie

Christos Tzolis was deze zomer het onderwerp van menig gesprek rond het Jan Breydelstadion. Club Brugge was onbuigbaar: weggaan was geen optie. En dat is logisch.

Met de Griek in de selectie beschikt blauw-zwart over een speler die de technische kwaliteit, snelheid en creativiteit combineert om in een beslissende rol te spelen, zowel in de Belgische competitie als in Europa.

Nu al indrukwekkende marktwaarde

Op dit moment wordt Tzolis op Transfermarkt geschat op 25 miljoen euro. Een indrukwekkend bedrag, zeker gezien zijn leeftijd en de recente inconsistenties die hij had bij eerdere clubs. Maar de echte waarde van de flankaanvaller ligt niet alleen in cijfers of statistieken: het gaat om potentieel en zichtbaarheid. Met een Champions League-campagne in het verschiet kan hij zichzelf opnieuw op de Europese radar zetten.

Club Brugge kiest bewust voor dit scenario: het vertrek van Tzolis zou hun kern en ambitie direct verzwakken. Door hem dit seizoen te houden, kan de club hem laten schitteren op het allerhoogste niveau, wat zijn marktwaarde alleen maar zal verhogen. Scouts van topcompetities zullen hem op de voet volgen, en de kans op een lucratieve verkoop groeit met elke goede prestatie in Europa.

Hoger dan Jashari?

Een terugkeer naar een topcompetitie is sowieso het doel van Tzolis. Hij wil stappen maken in een omgeving waarin hij kan doorbreken en zijn talent maximaal kan tonen. Club Brugge is de ideale springplank: een combinatie van zichtbaarheid, competitief niveau en Europese exposure. Als hij zijn statistieken weer voorlegt, is een overstap naar een club in Engeland, Italië, Duitsland of Spanje slechts een kwestie van tijd.

Wat de mogelijke verkoopprijs betreft, durven we te stellen dat een bedrag hoger dan de 34 miljoen euro die blauw-zwart voor Ardon Jashari kreeg, helemaal niet uitgesloten is. Zeker als Tzolis deze campagne op topniveau speelt en zijn veelzijdigheid laat zien: goals, assists, creatief spel en dribbels die een verschil maken in de Champions League.

Het sleutelwoord voor Club Brugge is timing. Niet te vroeg verkopen, maar ook niet te laat. Deze balans beheersen ze al jaren, en dit seizoen kan opnieuw een recordtransfer volgen, met Tzolis als kroon op het werk.