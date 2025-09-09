Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"
Rob Schoofs verliet KV Mechelen en koos voor Union SG. Daar krijgt hij de kans op Europees voetbal, iets wat hij in Mechelen misliep.

Rob Schoofs maakte deze zomer een opvallende transfer. Hij verruilde KV Mechelen, waar hij kapitein was, voor Union SG. De Brusselaars haalden hem binnen als vervanger van Charles Vanhoutte.

Toch is er nog iets dat Schoofs heel spijtig vindt. Hij heeft namelijk nooit Europees voetbal kunnen spelen bij KV Mechelen. "Ik vind het jammer dat ik het bij Mechelen niet waar heb kunnen maken. We hebben een aantal keren de kans gehad: de bekerfinale, de Champions' Play-offs op het laatste moment misgelopen", zegt hij bij DAZN.

Rob Schoofs had graag Europees voetbal naar Mechelen gebracht

"Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen. Maar dat ik deze kans nog krijg bij Union SG is fantastisch. Bedankt aan deze club", gaat de middenvelder verder. Hij komt nog met mooie woorden voor zijn nieuwe werkgever.

"Ik ga er alles aan doen om dat vertrouwen niet te beschamen. Ik ga alles geven voor deze club en zijn supporters. Ik wil de successen die ze de laatste jaren hebben gehaald, kunnen verderzetten. Dat is voor mij heel mooi op mijn leeftijd. Daarom moet ik gewoon genieten van het voetbal en er alles aan doen om nog alles uit mijn carrière te halen."

Bij Union SG zal hij wel Europees spelen, Champions League zelfs. "Dat is iets waar je als kleine jongen van droomt. Dat waren de matchen die je op tv keek toen je klein was. Dat ik er nu misschien nog aan mee mag doen is prachtig voor mij. Dat had ik niet meer gedacht. Ik ga er dubbel zo hard van genieten als het moment daar is."

