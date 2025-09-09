UEFA houdt hart vast: vrees voor stevige rellen en racisme voor match van vanavond

Vanavond staat in Belgrado de WK-kwalificatie tussen Servië en Engeland op het programma. Sportief belooft het een spannende clash te worden, maar zowel UEFA als de ordediensten maken zich vooral zorgen over wat er naast het veld kan gebeuren.

Het verleden van hooliganrellen en racistische incidenten tussen beide landen werpt een schaduw over de wedstrijd. Vorige zomer tijdens het EK in Duitsland liep een ontmoeting volledig uit de hand in Gelsenkirchen, met zware confrontaties tussen fans.

De Britse autoriteiten waarschuwen hun supporters in Belgrado voorzichtig te zijn: ze moeten in groepen blijven en het toeristische centrum niet verlaten. Rond het Rajko Mitic-stadion blijven delen van de tribunes gesloten na eerdere racistische incidenten van Servische fans.

Racisme-stappenplan

De Servische voetbalbond roept zijn supporters op om zich te gedragen. “Elke ongepaste reactie of belediging kan ons duur komen te staan, tot en met het spelen van een beslissende wedstrijd zonder publiek", klinkt het. UEFA houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Engeland heeft een strikt protocol voor racisme klaarstaan. Kapitein Harry Kane legt uit dat zijn ploeg weet hoe te handelen volgens het drie-stappenplan: waarschuwing via de stadionspeaker, tijdelijke onderbreking bij herhaling, en in uiterste instantie het staken van de wedstrijd.

Bondscoach Thomas Tuchel kiest voor een positieve insteek. Hij benadrukt de sportieve waarde van de avond en hoopt dat de intimiderende sfeer juist het beste uit zijn spelers kan halen, ondanks de gespannen context rond de match.